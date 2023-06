La consegna degli aiuti e di uno dei mezzi di soccorso arrivati dall’Italia

Non passa settimana che non arrivino in Ucraina aiuti umanitari. L’ultimo convoglio è giunto attraverso l’Istituto di formazione professionale e reparto emergenze (Infso-Roe), parte del “Raggruppamento Operativo Emergenze” della Protezione Civile Italiana.

"Bisogna sostenere la popolazione civile ucraina, soprattutto donne e bambini, che risulta stremata dopo mesi di bombardamenti”, Giovan Battista Cicchetti Marchegiani presidente di Insfo Roe che ha annunciato la reazlizzazione “di una struttura in loco in coordinamento con le autorità locali per aiutare i minori vittime di guerra in Ucraina, sostenere la loro riabiliazione e favorire la ripresa di una vita normale".

Il progetto di un centro operativo permanente a Odessa è stato discusso con le autorità cittadine attraverso il consigliere diplomatico della municipalità di Odessa, l’italiano Attilio Malliani. L’apertura della struttura, che viene concepita come stabile, avverrà entro l’anno. Intanto sono stati consegnati al centro di raccolta di Odessa diverse tonnellate di beni materiali necessari ad affrontare l’emergenza profughi interni che non cessa di suscitare preoccupazione a causa del perdurare del conflitto e del progressivo deterioramento della situazione umanitaria. L’organizzazione italiana ha anche donato una unità mobile di soccorso che verrà adoperata per le situazioni di emergenza anche per raggiungere le aree più isolate.

Con la delegazione italiana è giunto a Odessa l’ex presidente della commissione parlamentare antimafia Beppe Lumia. Nei giorni scorsi proprio le autorità ucraine hanno ribadito la richiesta di un aiuto all’Italia per costruire un efficiente rete di contrasto alla criminalità organizzata transnazionale.