Foto satellitare dell'ospedale di Severodonetsk colpito, con la croce rossa sul tetto - Reuters / Maxar Technologies

Due ospedali sono stati distrutti dai bombardamenti russi a Severodonetsk e Rubizhne, nell'Ucraina orientale, come mostrano le nuove immagini satellitari scattate da Maxar Technologies e pubblicate dalla Cnn. Sul tetto della struttura ospedaliera di Severodonetsk era stata dipinta una grande croce rossa. Nel sud di Rubizhne oltre all'ospedale sono stati rasi al suolo anche un'azienda farmaceutica e gli edifici circostanti.

Stando al report dell'intelligence britannica, le difese ucraine "tengono" a Severodonetsk, punto nevralgico del conflitto. La Russia concentra i suoi attacchi sulla regione orientale del Donbass, mentre rimane sulla difensiva altrove. Le forze ucraine hanno avuto "qualche successo" nei contrattacchi nella regione meridionale di Kherson e hanno riconquistato un punto d'appoggio a est del fiume Ingulets. Entrambe le parti stanno lottando per liberare forze per nuovi assalti, mantenendo le linee difensive su un fronte di 500 chilometri.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky scrive su Telegram che "oltre 31.000 militari russi sono già morti in Ucraina. Dal 24 febbraio, la Russia paga ogni giorno quasi 300 vite dei suoi soldati per una guerra completamente insensata contro l'Ucraina. E comunque verrà il giorno in cui il numero delle perdite, anche per la Russia, supererà il limite consentito".

Stamani ad Ankara il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, ha ricevuto l'omologo russo Serghei Lavrov. Al centro dei colloqui c'è la creazione di corridoi sicuri per permettere a navi commerciali di trasportare grano ucraino attraverso il mar Nero.

Il rabbino capo di Mosca subì pressioni per sostenere la guerra

Il rabbino capo di Mosca, Pinchas Goldschmidt, è fuggito dalla Russia dopo essere stato sottoposto a pressioni per sostenere l'invasione dell'Ucraina. Lo rende noto Avital Chizhik-Goldschmidt, giornalista negli Stati Uniti e nuora dell'autorità religiosa ebraica.

"Posso finalmente rendere noto a tutti - scrive la reporter sul suo account Twitter - che i miei suoceri sono stati messi sotto pressione dalle autorità per sostenere pubblicamente la 'operazione specialè in Ucraina e si sono rifiutati di farlo". "Sono fuggiti in Ungheria due settimane dopo l'invasione russa e ora sono in esilio dalla comunità che hanno amato e costruito e in cui hanno cresciuto i loro figli per oltre 33 anni", spiega la Chizhik-Goldschmidt.