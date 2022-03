Reuters

COMMENTA E CONDIVIDI













Quindicesimo giorno di guerra in Ucraina. Nella notte ancora bombe sulla città di Kharkiv, colpito un edificio residenziale: quattro morti, tra cui due bambini. Si parla ancora della devastazione di mercoledì quando i missili delle truppe russe hanno devastato un ospedale pediatrico a Mariupol: tre morti, tra cui una bambina.

"È un crimine di guerra", ha affermato il presidente Zelensky. "È la prova che è in corso il genocidio degli ucraini", ha aggiunto. Mosca bolla il tutto come "fake news".

Reuters

Diplomazia al tavolo: Lavrov incontra Kaluba ad Antalya

Oggi in Turchia, nella città di Antalya, si tiene l'incontro tra il ministro degli Esteri ucraino Kuleba e l'omologo russo Lavrov. Con la mediazione del ministro degli Esteri della Turchia, che ha incontrato sia Kaluba sia Lavrov separatamente prima di riunirsi in un tavolo congiunto.

Sull'incontro vengono riposte molte attese: Kiev è pronta a "compromessi" (anche su Donbass e Crimea), ma avverte che non ci sarà alcuna resa.

Nella giornata odierna si apre anche a Parigi il Consiglio di Europa, ma la Russia ha deciso di lasciarlo Lo rende noto il ministro degli Esteri, Serghei Lavrov, citato dall'agenzia Tass. "Il corso degli eventi è diventato irreversibile - si legge in una nota - e la Russia non ha alcuna intenzione di sopportare le azioni sovversive intraprese dall'Occidente, che spinge per un ordine basato sulle regole e sulla sostituzione del diritto internazionale calpestato dagli Stati Uniti e dai suoi satelliti".



In giornata, il presidente americano Biden sentirà l'omologo turco Erdogan, mentre la vicepresidente Harris è in Polonia.

Lista delle sanzioni: Abramovich in lista oligarchi sanzionati da Londra

L'ex patron del Chelsea, Roman Abramovich, compare nella nuova lista degli oligarchi sanzionati dal Regno Unito. L'elenco comprende 7 persone, tra cui anche quello che viene considerato il 're dell'alluminio', Oleg Deripaska. Per tutti è previsto il congelamento dei conti e il divieto di viaggiare. "Le sanzioni di oggi mostrano ancora una volta che gli oligarchi e i cleptocrati non hanno posto nella nostra economia o nella nostra società - si legge in una nota del ministro degli Esyteri, Liz Truss - Con i loro stretti legami con Putin, si rendono complici della sua aggressione".



Nella notte ancora bombe sulla città di Kharkiv ma si parla ancora della devastazione di mercoledì quando i missili delle truppe russe hanno devastato un ospedale pediatrico a Mariupol: tre morti, tra cui una bambina. - Reuters

Le fosse comuni a Mariupol sotto l'assedio russo

Corpi chiusi in sacchi di plastica neri ammucchiati in una fossa comune. Sono le immagini di due foto pubblicate dalla Cnn, scattate nella città assediata di Mariupol, nel sud dell'Ucraina. Le foto, della Associated Press (AP), mostrano uomini - alcuni in divise da lavoro, altri in tute protettive azzurre - che gettano i corpi in una fossa in sacchi di plastica neri e avvolti in lenzuola o coperte.

Secondo il fotoreporter di AP, Evgeniy Maloletka, che ha scattato le immagini, "40 (corpi) sono arrivati martedì e almeno altri 30 mercoledì".

In #Mariupol, the civilians toll nears 1,500 as the city is heavily shelled for a week.



On the photos, men seen carrying cadavers to a common grave.

📸 (c) Evgeniy Maloletka#UkraineRussianWar #CloseTheSky pic.twitter.com/MjeiPOggcd — Vsevolod Prokofiev (@vsevolod_u24) March 9, 2022



Mariupol è da giorni sotto l'assedio delle forze armate russe. Secondo quanto riferito da un consigliere del sindaco cittadino, almeno 1.300 civili sono stati uccisi nella città da quando è iniziata l'invasione russa. "Davvero non riusciamo a calcolare quanti morti abbiamo. Non siamo nemmeno in grado di contare quante persone sulle strade siano state uccise da bombardamenti e colpi di artiglieria", ha detto alla Cnn il vice sindaco della città, Sergei Orlov. "Non sappiamo quanti sono perché non riusciamo a raccogliere tutti i corpi e contarli".

Di fronte al gran numero di cadaveri di soldati e civili uccisi durante gli attacchi, spiega la Cnn, i dipendenti del comune hanno scavato in un cimiero una profonda fossa lunga oltre 22 metri.



​