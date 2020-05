Le violenze a Minneapolis dopo l'uccisione di George Floyd - Reuters

Non si placa la rabbia negli Usa, dopo l’uccisione di George Floyd. La polizia di New York ha dichiarato di aver arrestato più di 40 persone nell'ambito delle proteste per l'uccisione dell'afroamericano di 46 anni a Minneapolis, soffocato durante un fermo di polizia. Le accuse formulate dalla polizia vanno dall'aver ostacolato l'amministrazione governativa al possesso illegale di armi, ha spiegato un funzionario della polizia all'emittente, citando una donna armata di coltello a Union Square. Una fonte ha riferito che un manifestante è stato arrestato dopo aver cercato di estrarre dalla fondina la pistola di un poliziotto. A Denver, in Colorado, è scattato il lockdown dello State Capitol, l'assemblea statale, dopo che alcuni colpi di arma da fuoco sono stati sparati mentre era in corso una manifestazione di protesta. Sette feriti anche nel Kentucky.

Resta incandescente la situazione a Minneapolis. Un gruppo di persone ha dato alle fiamme una stazione di polizia e gli agenti sono stati costretti ad abbandonarla. Un portavoce della polizia ha confermato che il personale ha evacuato la stazione, al centro delle proteste, «nell'interesse della sicurezza del nostro personale». In un video si vedono i manifestanti che entrano nell'edificio, mentre gli allarmi antincendio suonano. Il governatore del Minnesota Tim Walz ha attivato la Guardia Nazionale su richiesta del sindaco di Minneapolis, ma non è stato immediatamente chiaro quando e dove sarà schierata la Guardia: è però scattata l'attivazione di oltre 500 uomini nell'area metropolitana. A sua volta il sindaco della città Jacob Frey, ha proclamato lo stato di emergenza di 72 ore. «È inaccettabile quello che abbiamo visto nelle ultime ore e nelle ultime due notti in termini di saccheggi. «Le nostre comunità non possono tollerarlo e non lo tollereranno», ha concluso.

La protesta continua ad avere pesanti ripercussioni politiche. Il presidente Donald Trump ha denunciato la «totale mancanza di leadership» a Minneapolis, accusando i manifestanti di essere dei «criminali». «Ho appena parlato con il governatore Tim Walz e gli ho detto che i militari sono con lui fino in fondo», ha scritto su Twitter.

Continua poi lo scontro tra Trump e il social network. Twitter ha censurato un tweet del presidente, accusandolo di violazione dei propri standard sull’«esaltazione della violenza». Il presidente aveva scritto: «Non posso star qui a guardare quel che succede in una grande città americana, Minneapolis. Una totale mancanza di leadership. O il debolissimo sindaco di estrema sinistra Jacob Frey si dà una mossa, o manderò la Guardia nazionale per fare il lavoro che serve». Il tweet resta però visibile.

Le proteste sono scoppiate martedì, un giorno dopo la morte di Floyd, 46 anni, che in un video si vede supplicare mentre l'agente Derek Chauvin preme il ginocchio contro di lui. Col passare dei minuti, Floyd smette lentamente di parlare e muoversi.