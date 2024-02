Paura a Istanbul - ANSA

Nei video e nelle foto, diffuse sui social, i due uomini hanno in mano una pistola. Uno indossa una rudimentale cintura esplosiva. Sullo sfondo, una bandiera palestinese accanto a quella turca e la scritta «per Gaza» sul muro. Dal primo pomeriggio, due ex dipendenti della sede della compagnia americana Procter & Gamble di Gebze, appena fuori da Istanbul, tengono in ostaggio sette lavoratori. Gli assalitori hanno fatto irruzione nella mensa dell'impianto e si sono barricati dentro con sette operai, mentre il resto è stato evacuato. La polizia, giunta in forze fuori dalla fabbrica, sta cercando di negoziarne il rilascio. Nel mentre le vie d'accesso all'impianto sono state bloccate. In Turchia, dall'inizio del conflitto a Gaza, si sono diffuse numerose richieste di boicottaggio dei prodotti americani. Diversi ristoranti McDonald's e caffè Starbucks sono stati vandalizzati in tutto il Paese.