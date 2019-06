Il presidente americano incontra la Regina e il principe Carlo (AP)

Il presidente americano Donald Trump e la moglie Melania stanno incontrando la Regina Elisabetta II durante il loro primo giorno della visita di stato nel Regno Unito.

La Gran Bretagna sta offrendo alla coppia il meglio del cerimoniale britannico che prevede un pranzo con la sovrana e altri membri della famiglia reale, una visita all'abbazia di Westminster e la deposizione di una corona al Milite ignoto.

La visita e' cominciata con una dura polemica col sindaco di Londra, Sadiq Khan, la prima visita di stato di Donald Trump nel Regno Unito.

Il presidente americano, che era già stato a Londra lo scorso luglio, scatenando le proteste di migliaia di inglesi, è atterrato questa mattina alle 10 ora italiana all'aeroporto di Stansted insieme alla moglie Melania.

Trump ha definito, via Twitter, il sindaco di Londra un "perdente completo" pochi minuti prima di atterrare. Khan aveva, infatti, criticato la decisione del Regno Unito di srotolare per "the Donald" il tappeto rosso e Trump non ha gradito.

Le manifestazioni di protesta contro la visita vedranno migliaia di cittadini scendere in piazza già oggi a Buckingham Palace dove la Regina ha organizzato un banchetto di stato per il presidente americano. Anche a Trafalgar square, domani, dopo l'incontro del presidente con Theresa May a Downing Street, verrà innalzato il "Baby Blimp", il pallone aerostatico con le sembianze di Trump nei panni di un enorme lattante. Gli inglesi manifesteranno contro la visita anche a Manchester, Belfast e Birmingham.

Il riscaldamento climatico sarà uno dei punti dolenti della visita del presidente americano. Un portavoce di Downing Street ha confermato, infatti, che la premier Theresa May parlerà di questo argomento durante il suo colloquio con Trump domani, dopo che 250 accademici hanno scritto alla premier britannica definendo l'approccio di "The Donald" al rischio ecologico "una minaccia all'intera umanità".

Attese tensioni anche in materia di intelligence. Secondo indiscrezioni della vigilia del "Financial Times", infatti, il presidente sarebbe pronto a minacciare il Regno Unito dicendo che la collaborazione in materia di sicurezza è a rischio se il governo britannico consentirà a Huawei di costruire parte della rete 5G del paese.

Si tratta della seconda visita di Trump nel Regno Unito nel giro di pochi mesi. Una vera eccezione se si pensa che è soltanto la terza visita di stato di un presidente americano. Secondo alcuni commentatori il trattamento speciale riservato a Trump sarebbe dovuto al fattore Brexit.

Ovvero il Regno Unito, alla vigilia della dipartita dall'Unione Europea, vuole fare di tutto per cementare quel "rapporto speciale", soprattutto di natura economica che ha garantito la sua economia a partire dalla seconda guerra mondiale.