Donald Trump e il suo vice JD vance - Reuters

COMMENTA E CONDIVIDI













Il direttore della prestigiosa Eisenhower Presidential Library and Museum ha lasciato il suo incarico dopo essersi opposto alla richiesta di Donald Trump di consegnare una spada della sua collezione da regalare al re Carlo III, durante la recente visita ufficiale del presidente Usa in Gran Bretagna. Lo riferiscono i media americani.

Al direttore, Todd Arrington, sarebbe stato prima chiesto di "dimettersi", ha rivelato Cbs News, senza specificare da chi sarebbe provenuta la richiesta. Il dono voleva simboleggiare il rapporto speciale tra i due alleati e sottolineare la collaborazione tra i due paesi durante la Seconda guerra mondiale.

La biblioteca e il museo, situati nella città natale dell'ex presidente americano Dwight D. Eisenhower ad Abilene (Kansas), fanno parte dell'Amministrazione Nazionale degli Archivi e dei Registri (NARA). Prima di diventare presidente nel 1953, Eisenhower guidò le forze alleate contro la Germania nazista.

Alla fine l'Amministrazione Trump ha regalato a Carlo III una replica della spada. Contattata dall'Afp, la Casa Bianca non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento. Le dimissioni di Arrington, che ha avuto una carriera decennale nel governo federale, arrivano in un momento di controllo senza precedenti sulle istituzioni culturali degli Stati Uniti, che coincide con il secondo mandato del presidente americano.