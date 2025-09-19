Il presidente Usa Donald Trump - REUTERS

COMMENTA E CONDIVIDI













Una sforbiciata agli aiuti militati destinati a Taiwan da “gettare” sul tavolo delle trattative commerciali con la Cina. È accaduto questa estate nel bel mezzo della burrascosa partita negoziale ingaggiata dall’amministrazione Trump con il gigante asiatico: secondo quanto riportato dal Washington Post, il presidente degli Stati Uniti ha negato l'approvazione di 400 milioni di dollari (12,1 miliardi di dollari di Taiwan) in aiuti militari all’“isola ribelle” “nel tentativo di garantirsi un accordo commerciale e un vertice con il leader cinese Xi Jinping”.

Non si tratterebbe di una decisione definitiva, hanno riferito diverse fonti hanno riferito al quotidiano americano ma, come scrive Taiwan News, la mossa – svelata poche ore prima dell'annunciata telefonata tra i due presidenti nella quale i due leader dovrebbero sbrogliare la matassa ingarbugliata di TikTok - “potrebbe segnalare un cambiamento nella politica statunitense nei confronti di Taiwan”. Il pacchetto includeva munizioni e droni autonomi con una “letalità maggiore rispetto ai precedenti aiuti statunitensi”. L'ufficio di rappresentanza di Taiwan a Washington non ha commentato.

I segnali, ripetuti nel tempo, sembrano essere poco incoraggianti per l’“isola ribelle”. Trump ha sempre manifestato una certa insofferenza verso il “dossier Taiwan”, preferendo ostentare un rapporto diretto con l’amico Xi. L’amministrazione Usa vuole davvero scaricare Taipei? In realtà il tycoon sembra intenzionato ad applicare al Pacifico un metodo già sperimentato per l’Ucraina: “Taiwan, data la sua solida economia, dovrebbe finanziare autonomamente i propri acquisti di armi, come i Paesi europei”.

In un’intervista dello scorso anno a Bloomberg Businessweek, Trump non aveva fatto giri di parole: "Taiwan dovrebbe pagarci la difesa, non siamo diversi da una compagnia di assicurazioni". Taiwan prevede di utilizzare un bilancio supplementare per la difesa, attualmente in fase di revisione per finanziare un nuovo pacchetto di armi del valore di diversi miliardi di dollari. Secondo alcune fonti, si tratterebbe principalmente di sistemi asimmetrici come droni, missili e sensori costieri. Il presidente di Taiwan Lai Ching-te ha annunciato di recente che Taiwan aumenterà la spesa per la difesa al 5% del suo Pil entro il 2030.

L'Aerospace & Defense Technology Exhibition a Taipei - ANSA

Insomma la corsa alle armi non si ferma. Taipei ha presentato il prototipo di un missile da crociera sviluppato con il partner americano Anduril Industries, nell'ambito degli sforzi per rafforzare la propria industria bellica e per scoraggiare eventuali minacce militari della Cina. La novità è emersa in occasione dell'Aerospace & Defense Technology Exhibition, l'evento biennale più importante di Taipei nel settore, proprio nel giorno in cui il ministro della Difesa di Pechino, Dong Jun, ha ribadito che "il ritorno di Taiwan" alla Repubblica popolare "è parte integrante dell'ordine postbellico", con "la realtà storica e giuridica che Taiwan appartiene alla Cina" giudicata "indiscutibile".

Il National Chung-Shan Institute of Science and Technology (Ncsist), controllato dal governo e principale produttore di armi dell'isola, ha presentato il missile da crociera “a basso costo” adattato dal Barracuda-500 di Anduril, sistema a lancio aereo in fase di test da parte delle forze armate Usa. Il vettore mobile può colpire target in mare o sulla terraferma: non sono note le sue caratteristiche, ma l'operazione vuole gettare le basi per la linea di produzione locale in un anno e mezzo, limitando il costo per missile a 210 mila dollari circa. "L'intera catena di fornitura sarà a Taiwan. Questa è la direzione di tutta la futura cooperazione", ha chiarito il presidente del Ncsist, Li Shih-chiang. Esposti inoltre un prototipo di drone sottomarino e una mina mobile autonoma subacquea da sviluppare e produrre con Anduril.



