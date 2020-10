Trump arriva al Walter Reed National Military Medical Center - Ansa

"Vi ringrazio per il sostegno. Mi ricovero in ospedale ma credo di stare abbastanza bene, vogliono solo esserne sicuri. Anche la First Lady sta bene" Donald Trump ha rassicurato la sua base con un video postato su Twitter. Poi, quando in America erano ormai le sei del pomeriggio è uscito dalla Casa Bianca col volto coperto da una maschera nera. Ha accennato un saluto ai giornalisti e fatto segno che andava tutto bene col pollice. Poi è salito sull'elicottero Marine1, diretto al Walter Reed Medical Center di Bethesda, in Maryland: l'ospedale militare dove resterà sotto controllo medico per i prossimi giorni. Trump ha febbre e tosse e sarà curato con una terapia sperimentale a base di anticorpi policlonali e altre sostanze.

"Il presidente continuerà a lavorare dall'ospedale'", ha assicurato la portavoce Kaleygh McEnany. Il presidente "resta affaticato ma di buon umore" ed è sottoposto ad una terapia sperimentale di anticorpi sintetici ritenuta incoraggiante", ha reso noto il suo medico personale Sean Conley, mentre alcuni media hanno riferito che ha la febbre. La first lady invece ha "tosse leggera e mal di testa".

Era stato lo stesso Trump giovedì in tarda serata ad informare via Twitter il mondo del suo contagio, un paio d'ore dopo aver annunciato di essersi sottoposto al test insieme a Melania e di essere in quarantena in attesa dei risultati del tampone. Un controllo deciso dopo il contagio contratto molto probabilmente da Hope Hicks, la fedelissima consigliera che segue come un'ombra il presidente, in questi ultimi giorni ovunque, anche a bordo dell'Air Force One. A un mese dal voto per le presidenziali si tratta di una notizia shock che scuote l'America e fa immediatamente tremare i mercati, gettando un'ombra sulla parte finale della campagna elettorale, ora seriamente a rischio.