Il presidente Usa Donald Trump e la moglie Melania sono positivi al Covid. Ad annunciarlo su Twitter lo stesso capo della Casa Bianca. "La First Lady ed io siamo risultati positivi al Covid-19. Iniziamo subito la quarantena e il processo di guarigione. INSIEME ce la faremo!".



Il medico del presidente ha confermato la notizia della positività di Donald e Melania, affermando che stanno bene. Donald continuerà a portare avanti i suoi compiti "senza alcuna interruzione", ha aggiunto. Ma la Casa Bianca ha annunciato che il presidente ha annullato il viaggio in Florida previsto per oggi, nell'ambito della sua campagna elettorale.



Qualche ora prima del risultato del test, sempre Trump aveva confermato che Hope Hicks, una delle più fidate consigliere di Donald Trump, giovedì era risultata positiva. Una notizia che preoccupava molto, perché sia martedì che mercoledì aveva volato al fianco del presidente - senza mascherina - accompagnandolo prima a Cleveland dove si è tenuto il primo dibattito televisivo di questa campagna 2020. Poi a Duluth, Minnesota, dove Trump ne aveva tenuto uno all'aperto.