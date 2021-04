Il tredicenne Adam Toledo con la mamma Elizabeth - Ansa

A Chicago, la polizia ha ucciso un ragazzo ispanico di 13 anni. Adam era scomparso da alcuni giorni da casa. La polizia ha raccontato che, il 29 marzo, gli agenti sono stati chiamati intorno alle 2.30 del mattino a un indirizzo di Little Village, quartiere a prevalenza latino-americana nella zona ovest della città, per una segnalazione di spari. I poliziotti hanno visto due persone in un vicolo e hanno iniziato a inseguirle. Uno, un ragazzo di 21 anni, Ruben Roman, è stato arrestato dopo aver fatto resistenza. Un altro agente, che inseguiva il 13enne, ha sparato una volta, colpendo al petto il ragazzo, che è morto sul colpo. La polizia ha detto che il 13enne era armato, e che l'agente ha risposto al fuoco, visto che il 13enne sarebbe stato armato. La polizia ha condiviso la foto di un’arma presumibilmente recuperata sulla scena. Presto dovrebbe essere rilasciato il video dell’accaduto, ripreso dalle bodycam degli agenti. Il poliziotto coinvolto è stato temporaneamente sospeso dal servizio. Non è stato chiarito cosa stessero facendo in due giovani nel cuore della notte e perché si siano messi in fuga, scappando in quel vicolo.

«Avevano molte opzioni, ma non ucciderlo – ha detto Elizabeth Toledo, la madre del ragazzo –. Avrebbero potuto sparargli alla gamba, al braccio, in aria, ma non ucciderlo». «Voglio solo sapere cosa è realmente successo», ha chiesto. «Adam era un bravo ragazzo. Non aveva precedenti penali», ha detto l’avvocato della famiglia Toledo, Adeena Weiss-Ortiz. La famiglia ha parlato di «condotta irragionevole di un agente di polizia di Chicago». La comunità ispanica è in rivolta. Il sindaco della città, Lori Lightfoot, ha chiesto subito che vengano rese pubbliche le immagini.