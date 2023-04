La stretta dei taleban si fa sempre più forte nei confronti delle donne - Ansa

I taleban alzano ancora il tiro. La Missione Onu nel Paese (Unama) non potrà più impiegare personale femminile. Dal 24 dicembre, l'Emirato ha vietato alle organizzazioni nazionali e internazionali di assumere donne. Una deroga, tuttavia, era stata concessa all’Onu e agli enti attivi nell’ambito della salute. Il dietrofront ha colto l’Unama di sorpresa anche perché, al principio, non è stato comunicato in modo ufficiale. Un gruppo di funzionarie sono state improvvisamente bloccate da agenti locali mentre lavoravano nella provincia di Nangarhar. Quando le Nazioni Unite hanno chiesto spiegazioni è stata comunicata loro la cancellazione della deroga. La decisione ha scatenato forte preoccupazione. Per prima cosa, subito dopo l’arresto, l’Unama ha ordinato ai propri dipendenti di interrompere le attività per 48 ore per ragioni di sicurezza. Poi, quando il divieto è stato ribadito da parte dei taleban, i vertici delle Nazioni Unite hanno replicato che questo rischia di paralizzare l’attività umanitaria perché gli uomini non possono portare assistenza ad altre donne in difficoltà.