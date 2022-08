Le proteste per la liberazione di Suu Kyi subito dopo il golpe nel Myanmar nel febbraio 2021 - Reuters

L'inviata speciale delle Nazioni Unite per il Myanmar, Noeleen Heyzer, è partita oggi per la sua prima visita nel Paese da quando è stata nominata lo scorso ottobre: il viaggio giunge all'indomani della nuova condanna – questa volta a sei anni di reclusione – inflitta all'ex leader Aung San Suu Kyi con l'accusa di corruzione. Heyzer «affronterà il deterioramento della situazione e le preoccupazioni immediate, nonché altre aree prioritarie del suo mandato», ha reso noto l'Onu in una dichiarazione diffusa ieri, senza fornire informazioni su chi incontrerà tra i vertici della giunta o se cercherà di incontrare Suu Kyi. La condanna di ieri porta a 17 il totale di anni di carcere che dovrà scontare adesso Suu Kyi.

La premio Nobel Aung San Suu Kyi ha compiuto a giugno 77 anni - Ansa

La giunta, al potere dal primo febbraio 2011 dopo l’azione dei militari contro il governo, ha confermato in un comunicato che il viaggio di Heyzer inizierà oggi, ma non ha fornito ulteriori dettagli.

E mentre l’Onu tace invece sulla nuova condanna, a reagire è stata invece l’Unione Europea. «Condanno l'ingiusta sentenza inflitta ad Aung San Suu Kyi di ulteriori 6 anni di detenzione, e mi rivolgo al regime in Myanmar perché rilasci immediatamente e incondizionatamente lei e anche tutti i prigionieri politici e rispetti il volere del popolo», ha scritto su Twitter l'Alto rappresentante della Politica estera Ue, Josep Borrell. La nuova sentenza al carcere per Aung San Suu Kyi da parte del regime militare in Myanmar costituisce «un affronto alla giustizia e allo stato di diritto», ha dichiarato invece un portavoce del Dipartimento di Stato americano, che ha definito «ingiusti» tanto l'arresto quanto la condanna dell'anziana statista birmana Premio Nobel per la Pace.