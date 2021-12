La polizia di Detroit intervenuta subito dopo la sparatoria - Reuters

James e Jennifer Crumbley, i genitori del giovane Ethan Crumbley, autore della sparatoria alla Oxford High School in Michigan lo scorso 30 novembre, si sono dichiarati "non colpevoli" davanti al giudice. I Crumbleys, arrestati stamattina, sono accusati di omicidio colposo, in merito alla sparatoria di cui è stato presunto autore il figlio 15enne, che ha portato alla morte di quattro studenti e al ferimento di altri sette. Secondo la polizia di Detroit, che li ha rintracciati all'interno di un edificio, i due "sembravano nascondersi", dopo che non si erano presentati in tribunale, dove erano attesi ieri. La Cnn riferisce che i loro legali hanno assicurato che la coppia intendeva "consegnarsi oggi" alle autorità. Gli investigatori hanno scoperto che James Crumbley aveva acquistato la pistola, poi usata dal figlio 15enne, quattro giorni prima della strage.