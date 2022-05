Parenti in attesa di notizie all'esterno dell'ospedale - Ansa

Undici neonati sono morti in un incendio divampato in un ospedale nella città di Tivaouane, nel Senegal occidentale. Lo ha annunciato su Twitter il presidente del Paese, Macky Sall che è subito rientrato da una visita all’estero. «Ho appena appreso con dolore e sgomento della morte di 11 neonati nell'incendio del reparto neonatale dell'ospedale pubblico» ha scritto. Le cause dell'incendio al momento non sono state chiarite, anche se si è subito esclusa l'origine dolosa mentre un'indagine è in corso. La tragedia è avvenuta all'ospedale Mame Abdou Aziz Sy Dabakh, nello snodo dei trasporti di Tivaouane, ed è stata causata da «un corto circuito», secondo il politico senegalese Diop Sy: «Il fuoco si è diffuso molto rapidamente», ha detto riferendo quanto appreso dai primi soccorritori.

Il dolore di una donna che ha perso il figlio nel rogo - Reuters

Il sindaco della città Demba Diop ha riferito che «tre bambini sono stati salvati». Secondo i media locali, l'ospedale Mame Abdou Aziz Sy Dabakh è stato inaugurato di recente. Un incidente simile si è verificato nella città settentrionale di Linguere lo scorso aprile, quando è scoppiato un incendio in un ospedale che ha ucciso quattro neonati. Il sindaco della città in quell'occasione aveva denunciato un guasto elettrico in un condizionatore d'aria nel reparto maternità.