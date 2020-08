Una delle vetture devastate dalle esplsioni nel cuore della capitale afghana Kabul - Ansa

Oltre una decina di razzi ha colpito Kabul, causando almeno 10 feriti. Come riferisce il ministero afghano dell'Interno, i razzi sono stati lanciati da due veicoli rispettivamente dalla parte nord-occidentale e dai quartieri sud-orientali della capitale afghana. Sempre a detta delle autorità, due persone sono state arrestate. L'attacco è avvenuto nel giorno del 101esimo anniversario dell'indipendenza dell'Afghanistan. Alcuni dei proiettili hanno colpito anche il quartiere dei diplomatici, durante una cerimonia alla quale partecipava anche il presidente Ashraf Ghani.

A detta di alcune fonti, uno dei razzi sarebbe finito nel terreno del palazzo presidenziale, mancando di poco la guardia d'onore lì stazionata. Prevalentemente, sono stati però colpiti alcuni zone residenziali. Per il momento l'attacco non è stato rivendicato, anche se alcune fonti indicherebbero la branca afghana del Daesh come mandante.