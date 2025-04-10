Il presidente turco, Recep Tayyp Erdogan, e un'interprete durante l'ultimo vertice alla Casa Bianca con Donald Trump

Qatar

È il Paese con maggiori capacità di pressing sui vertici di Hamas. Il Qatar ospita dal 2012 il Politburo del movimento palestinese, di cui fanno parte Khalil al-Hayya, principale negoziatore, Khaled Mishaal e Mussa Abu Marzuk. Le tre figure erano nel mirino del (fallito) strike israeliano dello scorso 9 settembre, ma l’ambizioso piccolo emirato ha saputo trasformare il colpo in occasione per confermare il suo peso regionale. Non solo. Il Qatar ha, infatti, ottenuto un ordine esecutivo di Trump con forti garanzie di sicurezza, strappando persino le scuse ufficiali di Netanyahu. L’emiro Tamim bin Hamad Al Thani ha potuto così chiedere a Trump di prorogare la tempistica originale per convincere Hamas ad accettare il piano americano



Egitto

Nato in seno alla Fratellanza islamica, bandita da anni in Egitto, Hamas non riesce tuttavia a sottrarsi ai buoni uffici del Cairo. Gli egiziani possiedono l’unica frontiera araba comune con la Striscia e hanno il potere, attraverso il valico di Rafah, di alleviare o inasprire le condizioni di vita dei gazawi. Tutte carte politiche che il capo dell’intelligence egiziana, Mahmoud Rashad, avrebbe presentato lunedì scorso alle discussioni di Doha con Hamas. Il Cairo, secondo quanto riferito ieri da un esponente di Hamas all’agenzia Afp, convocherà presto una riunione delle varie fazioni palestinesi per cercare di ristabilire l’unità inter-palestinese oltre che per esaminare le proposte relative alla gestione “indipendente transitoria” della Striscia



Turchia

Ankara ha esercitato pressioni sul movimento islamico palestinese, accanto a un ruolo minore di Riad, Amman e Abu Dhabi. Il capo dell’intelligence turca, Ibrahim Kalin, è volato martedì scorso a Doha su mandato del presidente Recep Tayyip Erdogan per partecipare ai colloqui con Hamas sul piano di pace proposto da Donald Trump. Secondo fonti israeliane, la Turchia avrebbe giocato un ruolo fondamentale nell’ammorbidire le posizioni dell’ala militare di Hamas e ricucirle con quelle della leadership politica residente nel Qatar. Nei giorni scorsi, sono circolate sulla stampa araba voci sulla possibilità che la Turchia diventi la nuova terra d’esilio di alcuni capi di Hamas, definite da alcuni esperti come parte delle pressioni Usa su Doha

