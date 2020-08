La sede della Nra in Virginia, a Fairfax - Ansa

La procuratrice generale di New York, Letitia James, ha avviato una causa legale contro la National Rifle Association (Nra), la principale lobby delle armi degli Usa, accusando i vertici di avere sfruttato il gruppo a fini personali, dirottando milioni di dollari in spese per lussuosi viaggi personali, contratti fittizi per soci propri e altre spese discutibili.



James ha chiesto lo scioglimento dell'associazione.

La procuratrice ha presentato la sua richiesta alla Corte statale di Manhattan al termine di 18 mesi di indagini. Negli ultimi anni contro il leader di lunga data dell'Nra, Wayne LaPierre, sono emerse accuse che spaziano dai soldi spesi per acconciature e trucco della moglie a 17 milioni di dollari di contratto per lui stesso.