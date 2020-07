COMMENTA E CONDIVIDI











La Corte suprema degli Stati Uniti ha dato il via libera alle esecuzioni dei detenuti rinchiusi nelle carceri federali, cancellando lo stop imposto poche ore prima da un giudice di grado inferiore. I giudici hanno votato per consentire l'uccisione di un uomo rinchiuso a Terre Haute, in Indiana, la prima esecuzione a livello federale dal 2003.

L'iniezione letale con il potente sedativo pentobarbital di Daniel Lewis Lee era prevista per lunedì, ma un tribunale l'ha sospesa. Una Corte d'appello federale aveva respinto il ricorso dell'amministrazione Trump, prima dell'intervento della Corte suprema. Altre due esecuzioni capitali sono programmate questa settimana, quelle di Wesley Ira Purkey domani e Dustin Lee Honken venerdì. Di un quarto uomo, Keith Dwayne Nelson, è prevista l'uccisione ad agosto.