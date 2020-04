Boris Johnson - Reuters

E' una Domenica di Pasqua del tutto atipica, quella che i cinque continenti stanno vivendo. Vediamo un riassunto delle principali notizie dai diversi Paesi.

Un milione e 800mila contagiati nel mondo

Pasqua in lockdown nel mondo: contagiate 1,8 milioni di persone. Usa primi per numero di morti. In Europa 75.000. I casi accertati a livello globale sono 1.777.666 e le vittime 108.867. Gli Stati Uniti hanno il primato di contagi (527.111) e vittime 20.506 (1.920 nelle ultime 24 ore): per la prima volta nella storia dichiarata la calamità in tutti e 50 gli Stati. In Cina raddoppio dei casi importati dall'estero: altri 99 ieri, è il numero più alto. In Spagna nuovo aumento di decessi; 619 in 24 ore, totale a 16.972.

Gran Bretagna. Boris Johnson tornato a casa

Il premier britannico, Boris Johnson, ha lasciato l'ospedale dopo una settimana di ricovero per il coronavirus, di cui quattro giorni in terapia intensiva. "Continuerà la sua convalescenza a casa e non tornerà immediatamente al lavoro", ha fatto sapere Downing Street. "È difficile trovare le parole per esprimere il mio debito che provo nei confronti del Sistema sanitario nazionale (Nhs) per avermi salvato la vita", ha detto il primo ministro in un video pubblicato su Twitter. Il 55enne capo di governo era stato ricoverato domenica scorsa al St. Thomas' Hospital di Westminster, a Londra, dopo essere risultato positivo, il 27 marzo, al Covid-19.

Von Der Leyen: proteggere anziani fino a dicembre

Ursula Von Der Leyen consiglia di non prenotare le vacanze estive. Secondo la presidente della Commissione Ue “non si possono fare previsioni sull'uscita dall'emergenza. Gli anziani dovranno restare protetti almeno fino alla fine dell'anno".