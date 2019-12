Uno sciopero dei ragazzi contro il cambiamento climatico - Ansa

Taglio gas serra, subito. A ordinarlo al governo olandese è stata la Corte Suprema. Il verdetto obbliga giuridicamente l'esecutivo ad adottare una politica di riduzione delle emissioni nel 2020 del 25 per cento rispetto al livello del 1990. La storica sentenza è arrivata al termine di una dura battaglia legale che ha avuto per protagonista la Fondazione Urgenda. Quest'ultima, nel 2012, aveva citato in giudizio il governo con l'accusa di non aver fatto abbastanza per tutelare i cittadini dai cambiamenti climatici. Una prima vittoria era arrivata nel 2015, quando un tribunale ordinario aveva fissato l'obiettivo di riduzione al 25 per cento. Ora è giunta la conferma definitiva. Per raggiungere il traguardo, secondo il Climate action network di Bruxelles, con ogni probabilità l'Olanda dovrà chiudere le centrali elettriche e a carbone aperte nel 2015 e nel 2016.