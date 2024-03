Appelli a Kaduna per la liberazione dei ragazzi rapiti - Reuters

Ora c'è la conferma: si tratta di un'estorsione, una delle centinaia che da mesi affliggono l'intero gigante africano: la Nigeria. Gli uomini armati che hanno rapito 286 studenti e personale di una scuola nel nord della Nigeria la scorsa settimana hanno infatti chiesto un totale di 1 miliardo di naira (620.432 dollari) per il loro rilascio, hanno detto all'agenzia Reuters un portavoce delle famiglie degli ostaggi e un consigliere locale. Gli scolari, alcuni studenti più grandi e membri del personale scolastico sono stati rapiti il ​​7 marzo nella città di Kuriga, nello Stato nordoccidentale di Kaduna, in Nigeria, nel primo rapimento di massa di studenti nel Paese dal 2021. Jubril Aminu, un leader della comunità che funge da portavoce delle famiglie degli ostaggi, ha detto di aver ricevuto martedì una chiamata sul suo telefono dai rapitori.

"Hanno richiesto un riscatto totale di 1 miliardo (naira) per tutti gli alunni, gli studenti e il personale della scuola", ha detto Aminu. "Hanno dato un ultimatum per pagare il riscatto entro 20 giorni, a partire dalla data del rapimento. Hanno detto che uccideranno tutti gli studenti e il personale se la richiesta di riscatto non sarà soddisfatta." Idris Ibrahim, un funzionario eletto del consiglio municipale di Kuriga Ward, ha confermato la richiesta di riscatto e l'importo."Sì, i rapitori hanno chiamato la comunità tramite il numero di Jubril Aminu e hanno fatto la richiesta", ha detto.

Samuel Aruwan, commissario per la sicurezza interna e gli affari interni nello stato di Kaduna, non ha risposto immediatamente alle richieste di Reuters di commentare le richieste dei rapitori. Anche i portavoce del presidente Bola Tinubu e dell'esercito non hanno risposto alle richieste di commento. Il ministro dell'Informazione del Paese, Mohammed Idris, ha detto mercoledì ai giornalisti che la posizione di Tinubu sui rapimenti di Kuriga è che le forze di sicurezza dovrebbero garantire il rilascio degli ostaggi senza alcun pagamento ai rapitori. "Il presidente ha ordinato che le agenzie di sicurezza debbano con urgenza garantire che questi bambini e tutti coloro che sono stati rapiti siano riportati in salvo e anche garantire che non venga pagato un centesimo per il riscatto".

Sotto il predecessore di Tinubu, fu introdotta una legislazione che imponeva il carcere a chiunque fosse trovato a pagare un riscatto per liberare un ostaggio, poiché i rapimenti in Nigeria diventavano sempre più frequenti. Secondo i dati del Fondo monetario internazionale, la richiesta di riscatto per gli studenti e il personale scolastico di Kuriga ammonta a più di 2.000 dollari per ostaggio, ovvero più del reddito annuo pro capite in Nigeria.

Intanto, uomini armati hanno rapito altre decine di persone sempre nello Stato di Kaduna: lo hanno riferito due politici locali e una fonte dell'Onu. Secondo il consigliere locale Abubakar Buda, intervistato dal canale televisivo nigeriano Channels Tv, ieri mattina uomini armati hanno fatto irruzione in un villaggio del distretto di Kajuru e ne hanno rapito gli abitanti andando di casa in casa e aprendo sporadicamente il fuoco, con un intervento militare che ha impedito il sequestro di altre persone. il deputato locale Usman Danlami Stingo ha dichiarato che sarebbero stati rapiti 29 uomini e 32 donne. Una fonte dell'Onu coperta da anonimato ha confermato che uomini armati hanno attaccato il villaggio ieri mattina: "La stima iniziale era di 40 persone rapite, ma la cifra è salita a circa 60", ha detto. L'ispettore generale della polizia, Kayode Egbetokun, ha promesso di schierare agenti in tutto lo Stato per "placare le paure e costruire la fiducia nella popolazione di Kaduna, specialmente quella delle comunità rurali".