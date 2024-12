Ortega con il leader venezuelano Maduro, a sua volta sotto accusa - Reuters

Le violazioni dei diritti umani in Nicaragua «devono finire»: è l’appello lanciato dal gruppo di esperti delle Nazioni Unite al regime di Daniel Ortega e Rosario Murillo. L’appello arriva dopo la pubblicazione di un rapporto del collettivo “Nicaragua Nunca Más”, che denuncia come almeno 229 persone arrestate per motivi politici abbiano subito torture e altri «crimini contro l’umanità» negli ultimi sette anni. A ciò si aggiunge l’apertura di un’indagine da parte degli Stati Uniti contro il governo di Managua per violazioni dei diritti umani e di quelli dei lavoratori. Quest’ultimo tentativo di pressione americana potrebbe portare a pesanti conseguenze. Il Nicaragua è parte dell’accordo di libero scambio Repubblica Domenicana-America Centrale-Stati Uniti (Cafta-Dr), che garantisce al Paese condizioni preferenziali nel mercato statunitense. «Numerosi rapporti indicano che il governo nicaraguense sta attuando atti repressivi che danneggiano i lavoratori e il popolo del Nicaragua, minano la concorrenza leale e destabilizzano la nostra regione», ha fatto sapere in una nota la rappresentante per il commercio degli Stati Uniti Katherine Tai. Gli Stati Uniti, principale partner commerciale del Nicaragua, rappresentano il 30 per cento delle sue importazioni e il 55 per cento delle sue esportazioni. Un’eventuale esclusione dal Cafta avrebbe conseguenze devastanti per l’economia del Paese, già colpito da crescente povertà e isolamento internazionale a causa della deriva autoritaria. Dopo le proteste sociali e le repressioni del 2018, decine di manifestanti sono stati arrestati arbitrariamente.

Da allora, oltre 5mila organizzazioni non governative sono state fatte chiudere. Negli ultimi anni, il regime si è accanito con particolare forza sulla Chiesa, ultimo spazio autonomo rimasto. Proprio ”Nunca Mas”, i cattolici stanno subendo la persecuzione più dura nella storia del Paese. Tre vescovi sono stati espulsi, insieme a sessanta sacerdoti. L’ultimo, a novembre, è stato il presidente della Conferenza episcopale nazionale, Carlos Henrique Herrera, spedito in Nicaragua. Lo scorso mese, il Congresso del Paese ha approvato una riforma costituzionale che amplia ancor di più i poteri di Ortega.

La riforma sarà sottoposta a una seconda votazione il 10 gennaio da parte dell’Assemblea Nazionale, che però è interamente controllata dal governo: prevede misure come l’estensione del mandato presidenziale da cinque a sei anni, il rafforzamento del controllo sui media, l’eliminazione della separazione dei poteri e la trasformazione del ruolo di vicepresidente in «co-presidente».