I casi di coronavirus nel mondo hanno superato quota 1,2 milioni, mentre il numero dei morti si avvia velocemente verso la soglia dei 65.000: lo rende noto la Johns Hopkins University. Nel suo ultimo bollettino l'università americana specifica che i contagi sono ora 1.203.099, i decessi 64.774 ed il numero dei guariti 246.893. Gli Usa superano i 300mila casi, con circa 8.200 decessi. "Ci saranno molti morti nelle prossime settimane e ci aspetteranno decisioni difficili", ammette Trump. E invia mille militari a New York. Il New York Times denuncia: oltre 430mila persone arrivate in Usa dalla Cina da quando è esplosa l'epidemia. Madrid proroga il lockdown fino al 26 aprile.

REGINA ELISABETTA, SERVE AUTODISCIPLINA E DETERMINAZIONE, DISCORSO STORICO

È atteso per questa sera alle 20 (le 21 in Italia) lo storico discorso alla nazione della regina d'Inghilterra, anticipano i media britannici esorterà i suoi sudditi alla "autodisciplina" e alla "determinazione" per superare con uno spirito di "fratellanza" l'emergenza della pandemia di coronavirus. L'auspicio della regina: "Spero che negli anni a venire tutti possano essere orgogliosi di come hanno risposto questa sfida".