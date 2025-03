Una persona estratta dalle macerie di un edificio - Reuters

Continua ad aggravarsi, purtroppo, il bilancio del terremoto che venerdì scorso ha devastato il Myanmar colpendo anche la Thailandia con scosse che hanno raggiunto la magnitudo 7.7. I numeri ufficiali parlano di 1700 morti accertati cui vanno aggiunti centinaia di dispersi, ma la conta pare destinata ad aggravarsi, e di molto. Inoltre, i soccorsi, già difficoltosi, sono ostacolati dalle scosse di assestamento e dalla ripresa dell'offensiva militare contro i ribelli da parte della giunta golpista, che pure aveva stupito con una inedita richiesta urgente di aiuto internazionale. I raid aerei, accusa un funzionario dell'Onu impegnato nella macchina dei soccorsi internazionali, sono ricominciati neanche un'ora dopo la prima, micidiale scossa. Il Governo di unità nazionale, nato dalle ceneri del partito democratico della dissidente ed ex leader d'opposizione in carcere Aung San Suu Kyi e alleata contro la giunta con le varie milizie etniche locali, ha dichiarato unilateralmente una tregua parziale, proprio per agevolare i soccorsi. Un'offerta che pare però essere caduta nel vuoto quando, nello stato nord-orientale di Shan (una delle province ribellatasi in armi contro il regime militare) un bombardamento governativo ha ucciso almeno sette persone. Circa la geografia della tragedia il terremoto ha danneggiato in particolare la pianura del fiume Irrawaddy e Mandalay, seconda città del Paese con 1,7 milioni di abitanti. Ma qua e là si accendono anche fiammelle di speranza: i soccorritori hanno infatti estratte vive 29 delle persone rimaste sotto le macerie del complesso abitativo Sky Villa che comprendeva 4 palazzine di 11 piani, 3 collassate. Dalle rovine però sono stati raccolti nove cadaveri e tra le vittime si deve contare anche una donna incinta di 35 anni, morto poco dopo essere stata estratta viva. A rendere ancora più difficile la situazione, due violente scosse di assestamento registrate sabato, rispettivamente di magnitudo 4.2 e 5.1.

Complicata, come si diceva, l’azione dei soccorsi, per le caratteristiche del Paese e per le lacune interne. A fronte delle migliaia di feriti, mancano medicine e attrezzature mediche, secondo quanto denuncia l'Onu, mentre l'Organizzazione mondiale della sanità ha fatto pervenire agli ospedali di Mandalay e della capitale Naypyidaw una prima fornitura d'emergenza di 3 tonnellate di materiale sanitario e medicinali. La Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa ha lanciato un appello di emergenza per raccogliere più di 100 milioni di dollari. L’Oms, classificato il terremoto in Myanmar come emergenza al massimo livello e ha lanciato un appello per trovare rapidamente 8 milioni di dollari per salvare vite umane e prevenire epidemie nei prossimi 30 giorni.