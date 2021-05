La chiesa colpita e danneggiata in Myanmar - Fonte locale

In Myanmar la tensione non accenna a diminuire, anzi: il livello degli scontri si va alzando. Nella scorsa notte 4 persone, tutte civili, sono state uccise dai colpi di mortaio sparati dall’esercito sulla chiesa del villaggio di Kayan Thayar, a poca distanza da Loikaw, una città di 50 mila abitanti, capitale dello Stato Kaya.

I civili uccisi - tre ragazze e un ragazzo - pensavano di trovare riparo dai bombardamenti in un posto sicuro, ma così non è stato.

Nel bombardamento sono state ferite altre persone (il numero al momento non è noto).

Per la paura di altri attacchi molte persone si sono quindi rifugiate nei dintorni e sulle montagne. Anche la cattedrale di Pekong, a 10 miglia dal villaggio attaccato, è stata danneggiata dai bombardamenti. In questo momento la zona è sotto la legge marziale e quindi le persone vengono bloccate in casa.

A destare particolare preoccupazione nel popolo il fatto che in queste operazioni siano adoperati soldati non originari della zona e, soprattutto, criminali generici che si trovavano in prigione prima del colpo di Stato e che poi sono stati liberati per essere impiegati come manovalanza in operazioni di questo genere. GF