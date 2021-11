La foto che ritrae Mustafa con il padre (particolare) - Ansa

COMMENTA E CONDIVIDI













Una foto, a volte, può fare la differenza. E Munzir assieme al suo piccolo Mustafa, presto arriveranno in Italia. Lo scatto "Hardship of Life" in pochi giorni ha fatto il giro del mondo: si può cantare e ballare, con il moncherino della gamba infilato nella stampella, e in braccio Mustafa, nato senza gambe e braccia.

E' questa la Siria, da dieci anni a questa parte. Nel 2014 un barile bomba sul mercato ha spappolato la gamba a Munzir. Nel 2017 il gas sarin usato durante l'avanzata dell'esercito e respirato dalla moglie di Munzir, ha compromesso lo sviluppo di Mustafa, ancora prima che nascesse. Uno scatto, quello del fotografo turco Mehmet Aslan che non può lasciare indifferenti. Il segreto, in tanto dolore che non si può celare, è nella naturalezza di quel sorriso fra il padre che solleva il figlio al cielo.

Una speranza di vita, custodita fra campi profughi, magri sussidi e promesse di aiuto sinora mai realizzate. Ecco, a volte basta uno scatto per fare tutti insieme uno scatto di solidarietà. Il Siena International Photo Awards, dopo aver premiato Mehmet Aslan, ha pure aperto una sottoscrizione sulla piattaforma GoFundMe dove è possibile lasciare un contributo. Il titolo della raccolta, ovviamente, è: "Can a photo make a difference". Mustafa e Munzir e famiglia, annuncia il Siena International Photo Awards, grazie alle prime donazioni arriveranno presto in Italia con il fotografo Mehmet Aslan. "Da Siena - fa sapere il direttore artistico Luca Venturi - li accompagneremo al Centro Protesi Vigorso di Budrio, con cui siamo già in contatto grazie al dottor Andrea Causarano che sta aspettando Mustafa e suo padre per visitarli e programmare gli interventi di protesi che daranno loro un futuro migliore". Basta un click per dare un futuro a quel sorriso di speranza fra padre e figlio.