La cancelliera tedesca Angela Merkel - Ansa

"Può darsi che i vaccini arrivino prima di Natale, e abbiamo deciso che saranno a disposizione del personale medico e sanitario". Lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel parlando al Bundestag. Il vaccino, ha detto, "rappresenta la luce alla fine del tunnel", anche se nei mesi invernali non tutti potranno essere vaccinati e molti dovranno ancora tenere duro senza.

In Germania il numero di casi confermati è salito di 22.268 unità, per un totale di 983.588 dall'inizio della pandemia. Secondo i dati del Robert Koch Institute i nuovi decessi sono stati 389, portando il numero totale delle vittime a 15.160.

In Francia il secondo lockdown ha fatto scendere il tasso di riproduzione R0 a 0,65, "uno dei livelli più bassi in Europa" ha detto il premier Jean Castex, fornendo i dettagli della fase di alleggerimento delle misure a partire da sabato. Castex ha ringraziato i francesi per gli sforzi durante il lockdown, che "consentono oggi di raccogliere i primi frutti".

In tutto il mondo sono 60.392.439 i casi di coronavirus accertati dall'inizio della pandemia, con 1.421.308 decessi e 38.704.717 guariti. Lo rileva l'osservatorio della Johns Hopkins University. Il Paese più colpito rimangono gli Stati Uniti, con 12.772.653 casi accertati, 262.222 decessi e 4.835.956 guariti.

Nella giornata di mercoledì, alla vigilia della festa del Ringraziamento, gli Stati Uniti hanno registrato più di 2.400 morti per coronavirus, secondo i dati della Johns Hopkins University. Si tratta del numero più alto di decessi degli ultimi sei mesi. Il Paese, contemporaneamente, ha registrato quasi 200.000 nuovi casi.

Insieme a Stati Uniti e India, è il Brasile lo Stato più colpito dall'epidemia, in numeri assoluti. Nell'ultimo giorno ha registrato 47.898 nuovi casi e 654 decessi, con un aumento del numero di nuovi contagi e vittime. Dal primo contagio, il 26 febbraio, e dal primo decesso, il 12 marzo, entrambi a San Paolo, il Brasile ha contato 6.166.606 casi confermati e un totale di 170.769 morti. Nel Paese, che ha 210 milioni di abitanti, sono guariti 5.512.847 pazienti ovvero l'89,3% del totale infetto. Altri 482.990 pazienti sono sotto controllo medico negli ospedali o a casa.

La Corea del Sud ha registrato nelle ultime 24 ore 583 nuovi casi. È la prima volta che viene superata la soglia dei 500 contagi dal 6 marzo, nonostante le misure più rigide di distanziamento. I vertici militari hanno vietato le licenze dopo che è stata scoperta una serie di focolai in strutture delle forze armate, tra cui 60 contagi tra le reclute in una base a Yeoncheon.