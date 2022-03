.

‘La Tv Zombie si è rotta in diretta sul Primo Canale’. Recita così il titolo in prima pagina di Novaya Gazeta, il quotidiano diretto dal premio Nobel, Dmitrij Muratov, che omaggia il gesto di protesta di Marina Ovsyannikova, comparsa due sere fa durante la principale edizione del telegiornale con un cartello contro la guerra. L’ormai ex giornalista della Tv di Stato russa aveva invitato i suoi connazionali a non credere alla propaganda ufficiale.

La “Tass” apre con «Operazione militare in Ucraina»; poi si legge: «Paesi occidentali, Onu, Osce e Croce Rossa tacciono sugli attacchi a Donetsk», quindi: «L’Ucraina ha concordato tre dei 10 corridoi proposti. Nessuno verso la Russia». - .

Sulla prima pagina di Novaya Gazeta la parola ‘guerra’ è stata volutamente resa illeggibile per non incorrere nelle pene previste dalla legge approvata due settimane fa dalla Duma di Stato e che prevedono fino a 15 anni di reclusione per chi parla di ‘guerra’ e ‘invasione’ dell’Ucraina.

“Izvestia” apre con «La Russia mette sotto sanzioni Biden e suo figlio» e poi, significativamente, segnala: «Un economista esorta i russi a non svuotare gli scaffali dei negozi». - .

Per questo, su tutti i media russi, si legge la dicitura ‘operazione militare speciale’. E anche il tenore dell’informazione è diverso da quello a cui si è abituati in Europa. Non ci sono immagini dei civili coinvolti. I video dei bombardamenti vengono mostrati con il contagocce e non compaiono le immagini dei centri abitati devastati dai bombardamenti russi.

Il “Kommerzant” apre con «Operazione militare in Ucraina» e presenta così il caso della giornalista arrestata: «Una dipendente di Primo Canale accusata - .

Le fonti di informazioni sono solo quelle ufficiali, provenienti principalmente dal Ministero della Difesa o dal Cremlino stesso. Grande spazio è dedicato alle misure adottate dal governo per fronteggiare la situazione economica, ponendo l’accento sulle sanzioni con le quali l’Occidente sta cercando di mettere in difficoltà la Russia. Nessun accenno alle madri che non sanno dove siano i propri figli. I soldati russi non vengono quasi mai ritratti in battaglia ma in momenti conviviali, spesso in compagnia di bambini ucraini.