Al lavoro nelle campagne cinesi - Jason M.C. Han

Rinnovare la campagna spopolata dalla fuga per la città grazie alle possibilità offerte dall'online. Tocca alla Cina guidare la nuova tendenza che vede milioni di cittadini ritornare alle fattorie dei nonni e dei bisnonni per dare vita a negozi online, vendite in live streaming e consegne contactless.



Secondo il quotidiano "China Daily" il grande ritorno all'agricoltura avrebbe coinvolto, negli ultimi anni, diciannove milioni di cinesi tra i quali migranti, laureati e veterani militari. I dati ripresi sono quelli forniti dal ministero dell'Agricoltura e degli Affari rurali. Lo scorso anno circa dieci milioni di cinesi sono tornati alle aree di campagna per avviare imprese, con un aumento del 19% rispetto all'anno precedente, il livello più elevato degli ultimi anni.