Liliana Segre alla manifestazione organizzata dalla Comunità ebraica di Milano - Ansa

Una lunga fila di passeggini allineati davanti alla Sinagoga di via Guastalla, a ricordare i bambini barbaramente uccisi. E le immagini degli ostaggi israeliani rapiti da Hamas il 7 ottobre. Milano, come Roma come altre città si è stretta intorno alla comunità ebraica per esprimere solidarietà ai familiari delle 1400 persone uccise dai terroristi e chiedere il rilascio di tutte le persone rapite. Tra le presenze più attese, la senatrice a vita Liliana Segre che non ha mancato di esprimere la propria amarezza per i fenomeni di antisemitismo che si moltiplicano in Europa. E non solo. «Se sono qui è perché la ritengo una serata importante – ha detto la parlamentare 93enne sopravvissuta ad Auschwitz -. Le immagini che stiamo vedendo mi danno una tristezza infinita. Non mi sento di parlarne perché altrimenti mi sembra di avere vissuto invano».



Un momento dell'incontro nella Sinagoga milanese di via Guastalla - Ansa

Durante la serata milanese numerose testimonianze. La prima, di Shlomo Shushan, che si e salvato difendendo con le armi il kibbutz in cui abitava con la famiglia. La moglie ed i due figli sono rimasti per ore nascosti in un armadio. Poi Lior Keinan, viceambasciatore d'Israele, Walker Meghnagi, presidente della Comunità ebraica di Milano, Marco Carrai neo console onorario di Israele per Toscana, Emilia e Lombardia, Milo Hasbani, vicepresidente dell’Unione delle comunità ebraiche italiane (Ucei), il governatore della regione Lombardia Attilio Fontana, il presidente del consiglio comunale di Milano, Elena Buscemi. La comunità islamica milanese ha partecipato con una delegazione composta da Abd al- Ghafur Masotti, Mulayka Enriello e Abd al-Jabbar Ceriani. Drammatico il racconto di Giulia Temin, che era nel kibbutz Holit fino a due giorni prima dell'attentato ed era appena rientrata a Tel Aviv. Era stata in visita alla famiglia del marito che vive lì. Ha vissuto i momenti dell'attacco in diretta telefonica. Infine, la testimonianza di Davide Ortona, tornato in Israele due giorni dopo gli attentati e poi volontario presso l'esercito al confine.