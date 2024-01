La celebre fotografia - Ansa

Si è spenta all'età di 93 anni Francoise Bornet, protagonista della celebre fotografia del bacio dell'Hotel de Ville, il comune di Parigi, scattata da Robert Doisneau nel 1950. Lo riferisce il quotidiano Le Parisien, precisando che il suo decesso risale allo scorso 25 dicembre, mentre la Bornet si trovava a Evreux, in Normandia. Bornet, questo il suo cognome da sposata, si è' conquistata l'eternità per quell'istantanea in bianco e nero in cui il celebre fotografo francese Doisneau (1912-1994) la immortalò mentre baciava il suo allora compagno, Jacques Corteaux, studente di recitazione come lei, in un luogo emblematico della capitale francese. Era la primavera del 1950, quando la protagonista femminile di quel bacio romantico passato alla storia aveva solo venti anni. Nella fotografia vengono documentati, indirettamente, gli effetti del secondo dopoguerra, come si evince dall'abbigliamento modesto dei passanti.

La rivista Life aveva incaricato Doisneau di realizzare un reportage sugli innamorati di Parigi e, in un primo momento, la fotografia fu dimenticata. La relazione della coppia destinata alla fama mondiale terminò e la Bornet continuò a lavorare in teatro, dove recitò in opere dirette da Francois Pe'rier e Pierre Brasseur. Alla fine si sposò con l'uomo che i suoi famigliari considerano "il suo grande amore", il regista Alain Bornet. Negli anni '80, con l'ascesa del settore del marketing, il momento di passione rubato alla coppia venne stampato su cartoline, poster, tazze e altri gadget, diventando il simbolo per eccellenza della Parigi romantica. Lo sfruttamento commerciale portò la Bornet a rivendicare una percentuale per la riproduzione della sua immagine, nel 1993. La giustizia tuttavia le negò l'importo richiesto, sostenendo che il suo volto non era chiaramente riconoscibile poiché coperto da quello di Corteaux.