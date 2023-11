L'ospedale di al-Shifa a Gaza - Ansa

Al-Shifa «non funziona più come un ospedale». A dirlo Il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus per il quale la struttura è "priva di acqua ormai da tre giorni. "Tragicamente, il numero di pazienti deceduti è aumentato in modo significativo", ha scritto Ghebreyesus, chiedendo il cessate il fuoco immediato. Secondo il governo di Hamas sarebbe salito a sei il numero dei neonati prematuri morti per assenza di cure nell'ospedale, mentre sarebbero 9 i pazienti in cura intensiva che hanno perso la vita per lo stesso motivo. Sempre secondo Hamas, tutti gli ospedali nel nord della Striscia di Gaza sarebbero “fuori servizio”. Il presidente israeliano Isaac Herzog ha negato che Israele stia colpendo il più grande ospedale di Gaza che a suo dire funzionerebbe. La situazione attorno all’ospedale sarebbe sempre più tragica a causa dei feroci combattimenti tra le forze israeliane e quelle di Hamas. Secondo Israele, Hamas avrebbe deliberatamente stabilito un quartier generale operativo nella struttura e in un complesso di tunnel sotterranei.

L'interno dell'ospedale ah-Shifa - Ansa

L'Organizzazione Mondiale della Sanità e altre agenzie delle Nazioni Unite hanno avvertito che circa 3mila persone tra pazienti e personale hanno trovato rifugio all'interno dell'ospedale, ma che sono rimasti senza carburante, acqua e cibo.

L'esercito israeliano ha fatto sapere che rispetterà un "corridoio di auto-evacuazione", per consentire alle persone di spostarsi da al-Shifa verso sud, ma ha ammesso che la zona è ancora teatro di "intense battaglie". L'area dei combattimenti "comprende attualmente l'area circostante l'ospedale Shifa ma non l'ospedale stesso", ha detto un portavoce delle forze israeliane. L'esercito israeliano ha anche affermato che i suoi soldati hanno cercato di consegnare a mano 300 litri di carburante all'ospedale "per scopi medici urgenti". I militari hanno condiviso filmati notturni sgranati di truppe che trasportavano taniche, lasciandone una decina fuori da un edificio. Secondo le Nazioni Unite, venti dei 36 ospedali di Gaza "non funzionano più".

Due colpi di mortaio sono stati lanciati poi dal Libano in direzione di Israele, facendo scattare le sirene di allarme anti missili nella zona dell'insediamento di Gornot HaGalil, nel nord di Israele. Le forze israeliane (Idf) hanno risposto con l'artiglieria dopo che entrambi i colpi di mortaio sono caduti in aree aperte in territorio israeliano, senza fare danni né feriti.



Un soldato israeliano trasporta una tanica di carburante all'ospedale - Reuters

La Ue raccomanda «la massima moderazione»

Il capo della politica estera dell'Ue, Josep Borrell, ha esortato Israele a mostrare «la massima moderazione», condannando allo stesso tempo Hamas per aver utilizzato «ospedali e civili come scudi umani». Secondo Borrell i ministri degli Esteri dell'Ue dovebbero concentrarsi su "quello che succederà" dopo la guerra nella Striscia di Gaza, "su come possiamo occuparci di Gaza, non solo per ricostruire, ma anche per offrire una soluzione integrata alla questione palestinese. La soluzione per Gaza non può essere isolata. Spiegherò ai ministri quello che pensiamo, quello che pensiamo di dover sostenere e quello che dovremmo rifiutare".

L'ospedale di al-Shifa - Ansa

Ostaggi, Hamas congela la trattativa

Hamas ha sospeso domenica le trattative con Israele mediate dal Qatar sul rilascio dei rapiti. Il motivo - mentre al nord di Israele la situazione con il Libano sta precipitando - è la battaglia che infuria nei dintorni dell'ospedale Shifa nel centro di Gaza City. Che la trattativa esista è stato confermato domenica dal consigliere della Sicurezza nazionale Usa Jake Sullivan. «Ci sono negoziati in corso sugli ostaggi che vedono coinvolti gli israeliani, il Qatar e anche l'Egitto» ha detto Sullivan dopo che la Nbc aveva rilanciato indiscrezioni sulla possibile intesa per uno scambio di prigionieri: 80 tra donne e bambini israeliani in cambio di altrettanti detenuti palestinesi in Israele. Lo stesso Benyamin Netanyahu, prima della frenata di Hamas, aveva riferito che «potrebbe esserci» un accordo per liberare gli ostaggi, osservando che prima dell'inizio delle operazioni di terra a Gaza un'intesa del genere sarebbe stata impensabile. «Ma poi - ha aggiunto il premier alle televisioni americane - le cose sono cominciate a cambiare». Anche il ministro della Difesa Yoav Gallant, parlando con le famiglie dei rapiti, ha detto che Israele è impegnato «a riportarli indietro in ogni modo possibile, sia attraverso attività operative sia negoziati».