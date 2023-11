Palestinesi abbandonano le loro case dopo un attacco israeliano - Reuters

Ancora morte. Ancora distruzione. Ancora guerra. Il conflitto tra Israele e Hamas supera la soglia simbolica del primo mese, trascinandosi dietro il tragico copione che ha scandito i primi trenta giorni. «A Gaza il numero dei bimbi morti supera il bilancio di qualunque altra guerra», ha ricordato il segretario generale dell’Onu, António Guterres.

Ma si apre anche qualche (timido) spiraglio di speranza. Secondo fonti egiziane, sarebbe vicino «il raggiungimento di un accordo per una pausa umanitaria a Gaza e il rilascio di ostaggi». Sul “tavolo” della mediazione, condotta dal Qatar, ci sarebbe la liberazione di una decina di ostaggi (probabilmente 12), di cui 6 americani, in cambio di tre giorni di tregua. Un “traguardo” possibile? Per Abu Obeida, il portavoce dell’ala militare di Hamas «la strada unica è un accordo che preveda lo scambio di prigionieri». Ipotesi questa, fin qui, sempre respinta da Israele.

Da parte loro gli Stati Uniti, hanno ripetuto il loro “no” alle richieste di un cessate il fuoco mentre Hamas ha ribadito che il suo obiettivo è lo «stato di guerra permanente» contro Israele. A favore di «pause umanitarie» si è detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. Infine dai ministri dei G7, riuniti a Tokyo, è arrivato il riconoscimento del diritto di Israele a difendersi, ma anche l’appello perché rispetti le norme internazionali.

«Nessuna occupazione»

Dopo le parole pronunciate due giorni fa dal premier israeliano che aveva evocato una possibile (ri)occupazione di Gaza – ipotesi subito bocciata dagli Usa – è arrivata la precisazione del governo. Il ministro per gli Affari strategici, Ron Dermer, membro del gabinetto di guerra, ha spiegato che l’obiettivo è garantire che la Striscia diventi «un’area smilitarizzata» con le forze israeliane che potrebbero entrare di nuovo in caso di minacce terroristiche, ma senza governare direttamente l’enclave come accaduto in passato.

Il corridoio umanitario

L'esercito israeliano ha ieri aperto nuovamente, per una manciata di ore, un corridoio umanitario dal nord al sud della Striscia lungo la via Salah ad Din che taglia l'intera Gaza per consentire alla popolazione di lasciare i luoghi dove si combatte. Nel nord di Gaza, secondo un portavoce del governo israeliano, sono rimasti «circa 100mila civili». Per l’Onu, dopo più di un mese senza acqua, cibo e assistenza sanitaria, la situazione a Gaza è ormai prossima «al punto di rottura».

«Morti che camminano»

Dopo 10 giorni di cauta avanzata, sostenuta da intensi attacchi aerei, l'esercito – che ha preso Gaza City con un movimento a tenaglia – sta ora avanzando al suo interno. E avrebbe assunto il controllo del nord di Gaza. L’obiettivo finale rimane distruggere Hamas. Per il portavoce delle Forze di difesa Jonathan Conricus i leader del movimento sono «uomini morti che camminano»: è solo questione di tempo prima che vengano «catturati o uccisi». Una strategia che trova conferma nell’uccisione, in un attacco aereo mirato, di Mohsen Abu Zina, considerato il capo della produzione di armi di Hamas. Dall’inizio dell’operazione, inoltre, sono stati individuati e distrutti 130 tunnel che corrono sotto la “pelle” di Gaza. Nel giorno in cui Israele ha fatto sapere che sono stati identificati i corpi 843 cittadini israeliani uccisi nell'attacco di Hamas dello scorso 7 ottobre, la battaglia è stata funestata da altre stragi. Decine di civili palestinesi sarebbero stati uccisi e altri sono rimasti feriti dopo che aerei da guerra israeliani hanno bombardato una scuola affiliata all'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unrwa) nella parte occidentale di Gaza. Secondo quanto riporta la Reuters, un raid israeliano sul campo profughi di Nusseirat avrebbe ucciso 18 persone. Altre sei persone avrebbero perso la vita a Khan Younis. «Eravamo seduti in pace quando all'improvviso un attacco aereo F16 si è abbattuto su una casa e l’ha fatta saltare in aria, l’intero isolato, tre case una accanto all’altra», ha raccontato all’agenzia un testimone,

Gli aiuti italiani

Direzione Medio Oriente. La nave della Marina italiana Vulcano, attrezzata con ospedale e sale operatorie, accoglierà i feriti di Gaza. Sarà poi inviato anche un ospedale da campo da portare «direttamente a Gaza in accordo con i palestinesi», ha spiegato il ministro della Difesa, Guido Crosetto.