Gli f-16 sudcoreani hanno intercettato i Tupolev russi

COMMENTA E CONDIVIDI











Mosca accusa la Corea del Sud di aver messo in pericolo due suoi bombardieri strategici facendo sparare ai suoi F-16 colpi di avvertimento mentre i Tu-95Ms stavano sorvolando "acque neutrali" del Mar di Giappone. La dichiarazione del ministero della Difesa russo arriva in risposta a quella della Difesa sudcoreana che invece ha denunciato la violazione del proprio spazio aereo da parte dei russi. Un cer8imoniale classico negli sconfinamenti russi, soprattutto sulle isole contese anche al Giappone che in questo caso però, il primo nei confronti di Seul, poteva avere anche conseguenze tragiche,. "Il 23 luglio due bombardieri strategici Tu-95MS della Forza aerospaziale russa stavano realizzando un volo di routine sulle acque neutrali del Mar di Giappone quando si sono avvicinati, nei pressi delle isole Dokdo (Takeshima), due aerei da combattimento F-16 sudcoreani che hanno eseguito una manovra poco professionale che si incrociava con la traiettoria degli aerei russi mettendo in pericolo la loro sicurezza", si legge nel comunicato del ministero della Difesa russo.