Il primo effetto dell'apertura di Hamas al piano Trump è un parziale stop alle operazioni sul campo a Gaza. Secondo quanto ha riportato il "Times of Israel", i vertici politici israeliani avrebbero ordinato all'Idf di ridurre «al minimo» la campagna per conquistare Gaza City. Il quotidiano ha citato il canale televisivo pubblico Kan e la radio militare israeliana. Secondo quanto riferito, le truppe militari impegnate a Gaza avrebbero avuto l'ordine di portare avanti solo «manovre difensive» subito dopo i colloqui tra Israele e Stati Uniti alla luce delle dichiarazioni di Hamas sul piano di pace.

Gaza City rimane sotto assedio e le forze non si stanno ritirando, ma rimangono sulle stesse linee raggiunte finora. Fino alle prime ore del mattino, l'Aeronautica Militare stava ancora attaccando in tutta la Striscia, ma nelle ultime ore la direttiva del vertice politico è di difendersi e di attaccare «solo nei casi in cui venga identificata una minaccia per le forze».



Nella notte, anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni era intervenuta sul primo sì del movimento terrorista all'ipotesi di tregua presentata dalla Casa Bianca. «Seguo con grande attenzione gli sviluppi a Gaza e rinnovo il mio pieno sostegno agli sforzi del presidente Trump per portare la pace in Medio Oriente - ha affermato la premier in una nota -. La priorità per tutti deve essere ora giungere a un cessate il fuoco che conduca all'immediato rilascio di tutti gli ostaggi. L'Italia rimane pronta a fare la sua parte»

