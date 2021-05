Ansa

Il conflitto tra Israele e Hamas sembra entrato in una nuova fase con l'offensiva lanciata nella notte dalle forze aeree e terrestri dello Stato contro l'enclave palestinese. Non un'invasione, come ha precisato l'esercito dopo "un errore di comunicazione" sull'ingresso di truppe nella Striscia di Gaza, ma intensi bombardamenti dell'artiglieria e dei caccia a cui il movimento islamico ha risposto con il lancio di oltre 50 razzi verso le città costiere di Ashdod e Ashkelon e vicino all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv.



Nella notte tra giovedì e venerdì circa 160 aerei dell'Esercito israeliano hanno colpito oltre 150 "obiettivi sotterranei" nel nord della Striscia di Gaza. Lo riferisce un comunicato delle Forze armate d'Israele citato dal Guardian.

Parallelamente ai raid aerei forze di terra, artiglieria e truppe corazzate si sono schierate lungo il confine e hanno sparato centinaia di proiettili di artiglieria e carri armati. L'obiettivo degli attacchi, si legge ancora nel comunicato, era la rete dei tunnel sotterranei di Hamas, della quale "sono stati distrutti molti chilometri".



Il bilancio delle vittime di Gaza sale a 115 e 600 feriti denunciati. Lo riferisce il ministero della Salute citato dal quotidiano israeliano Haaretz. Delle 115 vittime, 27 sono minori e 11 le donne.



Per ora le truppe di terra israeliane non sono entrate nella Striscia di Gaza. "Ho detto che avremmo fatto pagare un prezzo molto alto ad Hamas, lo facciamo e continueremo a farlo con grande intensità", ha assicurato il premier israeliano, Benyamin Netanyahu, "l'ultima parola non è stata detta e questa operazione proseguirà per tutto il tempo necessario".

Ad aggravare il quadro c'è stato anche il lancio dal Libano di razzi diretti verso Israele ma finiti in mare.



Famiglie palestinesi in fuga dalle loro abitazioni - Reuters

La diplomazia, intanto, stenta a far sentire la sua voce. Per domenica pomeriggio è stata convocata una riunione del Consiglio di sicurezza dell'Onu in videoconferenza che si sarebbe dovuta tenere venerdì, come richiesto da Tunisia,

Norvegia e Cina. Erano stati gli Stati Uniti a opporsi a questa data chiedendo uno slittamento alla prossima settimana "per dare tempo alla diplomazia".



Washington appare in una posizione di imbarazzo, stretta fra l'appoggio all'alleato israeliano e la necessità di mantenere

una posizione equilibrata per evitare l'isolamento.

Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha espresso "profonda preoccupazione per la violenza nelle strade di

Israele". "Riteniamo che israeliani e palestinesi abbiano diritto in eguale misura a libertà, sicurezza, dignità e

prosperità", ha aggiunto il capo della diplomazia Usa.