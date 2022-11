Forze di sicurezza sul luogo di una delle due esplosioni: una fermata dell'autobus a Gerusalemme - Ansa

COMMENTA E CONDIVIDI













Un ragazzo è morto e 31 persone sono rimaste ferite in due esplosioni, causate da bombe, avvenute nei pressi di fermate degli autobus nel quartiere Ramot a Gerusalemme. Le esplosioni sono avvenute a pochi minuti l'una dall'altra e gli investigatori pensano a un attacco coordinato.

Secondo le ricostruzioni rilanciate dalla stampa di Israele, la prima esplosione sarebbe stata causata da uno zaino lasciato incustodito alla stazione. Undici i feriti in questo caso, con un'altra persona deceduta dopo il ricovero d'urgenza in ospedale. La seconda deflagrazione non avrebbe provocato feriti gravi.

Non c'è stata nessuna rivendicazione. Ufficiali della polizia israeliana hanno ipotizzato una responsabilità di gruppi palestinesi. Il canale televisivo i24news ha riferito che tre palestinesi sono stati arrestati.

La polizia sospetta che le due esplosioni siano state causate da ordigni quasi identici lasciati in sacchi e azionati a distanza. I dispositivi erano pieni di chiodi, riferisce l'emittente pubblica Kan, citando funzionari di polizia.

La vittima è uno studente di 16 anni di un collegio rabbinico: Aryeh Shtsupack, di origini canadesi.



Il sindaco di Gerusalemme Moshe Lion, riferendosi ai terroristi, ha affermato che "non permetteremo che essi interrompano il nostro modo di vivere. E' necessario investire miliardi di shekel", ha aggiunto, per migliorare le condizioni dei residenti di Gerusalemme Est.