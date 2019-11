Ursula von der Leyen durante la votazione al Parlamento europeo sulla Commissione (Lapresse)

Piena fiducia nel governo italiano, nessuna preoccupazione sul fronte del debito pubblico, pronta alla flessibilità.



No al nazionalismo e al populismo, che hanno un'agenda distruttiva, al contrario della maggioranza europeista che la sostiene, che ha un'agenda positiva.



In un'intervista rilasciata ad Avvenire insieme ai corrispondenti di alcuni altri quotidiani internazionali, pubblicata in integrale sul quotidiano in edicola questo sabato 30 novembre, la neo presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen fa chiare aperture all'Italia.



"Io posso solo dire che apprezzo e anzi plaudo - dice Von der Leyen ad Avvenire - agli intensi sforzi del governo italiano per lavorare verso finanze pubbliche sane, vedo una grande serietà". Pur sottolineando la necessità di "finanze politiche sane", afferma di riconoscere anche "la necessità, all'interno delle regole del Patto di stabilità, di avere sufficiente flessibilità per gli investimenti".

Le abbiamo chiesto di come risponde ai malumori di tanti italiani nei confronti dell'Europa, e lei risponde così: "L'Europa non è un concetto astratto, distante, ma dipende da noi, da quello che vogliamo farne. E l'Italia è l'Europa, gli italiani sono non solo necessari, ma sono decisivi per plasmare la nostra Unione", e dunque "è essenziale ascoltare la voce degli italiani". Se in futuro l'Italia avrà il leader leghista Matteo Salvini come premier? "E' la democrazia", è la risposta.

Una cosa è certa, nessuna comprensione per i populismi nazionalisti, lei si sente espressione di una maggioranza europeista. "Ho avuto una maggioranza europeista del 65% dei seggi - dice - senza contare i verdi, che sono pro-europei e si sono astenuti. Ecco, noi pro-europei abbiamo un'agenda positiva che punta alla riconciliazione e all'unificazione. Invece i nazionalisti, che hanno l'intenzione di dividere e distruggere l'Unione Europea, si definiscono solo attraverso i loro nemici. Noi abbiamo solo amici, da Praga ad Atene, da Stoccolma a Lisbona".

Von der Leyen parla di migrazione, affermando che "risolvere lo stallo" (soprattutto sulla riforma del regolamento di Dublino sull'asilo) è un modo per "mostrare che l'Europa fa una differenza positiva".



Von der Leyen nell'intervista ad Avvenire parla della necessità di una "ripartenza", "già ora - sottolinea - il vicepresidente Margaritis Schinas e il commissario agli Affari Interni Ylva Johansson hanno cominciato a visitare uno Stato membro dopo l'altro, per ascoltare le diverse posizioni e i diversi obiettivi".



E poi: "la mia esperienza, parlando con i capi di Stato e di governo è che siamo tutti stanchi di questo stallo". La tedesca conferma che nella primavera del 2020 presenterà un pacchetto completo che affronta i vari aspetti, da Schengen a Dublino.

Per lei, comunque, la priorità numero uno resta il clima. "Certamente - dice del Green Deal europeo che presenterà a dicembre - è un progetto molto ambizioso e complesso, ma non abbiamo scelta, va fatto. Perché, come ho detto più volte, non abbiamo tempo da perdere. Agire è nell'interesse nostro e dei nostri figli. Se non agiremo, i costi saranno ancora più elevati, non solo in termini di soldi ma anche di qualità della vita".



Con il Green Deal l'obiettivo è di fare dell'Europa "un'esportatrice delle nuove tecnologie in tutto il mondo, e che non sia la Cina il numero uno sul mercato". La lotta al cambiamento climatico diventa così "un enorme stimolo per la crescita".