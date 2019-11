New Delhi soffocata dallo smog (LaPresse)

Scuole ancora chiuse per il quarto giorno consecutivo di emergenza smog a New Delhi: la capitale indiana risulta oggi la città più inquinata del mondo, con una media di AQI, l'air quality index che misura le particelle velenose nell'atmosfera, pari a 560, secondo il monitoraggio del Safar, il sistema nazionale che controlla la qualità dell'aria e fornisce previsioni meteorologiche. Un avviso vocale nella App dello stesso Dipartimento ripete la frase "Attenzione: aria pericolosa per la salute; i bambini e le persone a rischio devono evitare ogni tipo di attività all'aria aperta".

Maschere anti-smog per difendersi dall'inquinamento nella capitale indiana (Ansa)