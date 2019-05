I festeggiamenti a New Delhi dei sostenitori del Bharatiya Janata Party del premier Narendra Modi (Ansa)

Sembra consolidarsi il primato dei nazionalisti in India, dove la coalizione di governo che ha al centro il Bharatiya Janata Party del premier Narendra Modi non solo va confermando sostanzialmente nello spoglio in corso i seggi già detenuti nel Parlamento federale di New Delhi (341 su 542), ma guadagna ulteriore terreno in diversi Stati e Territori. Tra questi, il Gujarat, lo Stato di cui è originario e che per molti ani è stato governato da Modi, e il vicino Rajasthan, dove il Bjp è in vantaggio in tutte le circoscrizioni.