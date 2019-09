Il presidente statunitense Donald Trump (Ansa)

"Gli atti del presidente finora hanno violato la Costituzione. La Camera dei rappresentanti avvierà un'indagine ufficiale per la procedura di impeachment. Nessuno è al di sopra della legge". Così la speaker della Camera dei rappresentanti, Nancy Pelosi, ha annunciato che il Congresso lancerà un'indagine formale sull'impeachment contro il presidente Donald Trump.

Ieri, dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, il tycoon sempre più nella bufera per le conversazioni telefoniche con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, aveva parlato di "caccia alle streghe spazzatura". Secondo l'accusa, il presidente Usa avrebbe fatto pressioni su Kiev per avviare un'indagine sul suo rivale politico Joe Biden e sul figlio Hunter, ex membro del consiglio di amministrazione di una società ucraina del gas. Non è bastato l'annuncio dell'inquilino della Casa Bianca di pubblicare la trascrizione della telefonata avuta con Zelensky per far placare l'opposizione. La speaker della Camera si è subito mossa e ha attaccato: "Le azioni della presidenza Trump hanno rivelato i fatti disonorevoli del tradimento del presidente all'atto del suo giuramento, della nostra sicurezza nazionale e dell'integrità delle nostre elezioni".

La speaker della Camera Nancy Pelosi (Epa)

Dura replica della Casa Bianca: i democratici con i loro attacchi "al presidente e alla sua agenda non solo sono faziosi e patetici ma anche inadempienti del loro dovere costituzionale" perché minano "qualsiasi possibilità di progresso legislativo". Trump, che ieri ha partecipato all'assemblea Onu, si è difeso su Twitter e ha lanciato l'accusa di una "persecuzione presidenziale". Per poi sferrare una bordata all'indirizzo degli avversari politici: "Un giorno così importante alle Nazioni Unite, così tanto lavoro e tanto successo, e i democratici hanno volutamente dovuto rovinarlo e sminuirlo con le ultime notizie sulla caccia alle streghe spazzatura. Così brutto per il nostro Paese!". "Non hanno neanche visto la trascrizione della telefonata", ha aggiunto il presidente americano. Ora la Casa Bianca, a quanto riferisce il "Politico" si prepara a consegnare al Congresso entro la fine della settimana sia la denuncia dell'informatore che ha segnalato la telefonata di Donald Trump al leader ucraino Voldymyr Zelensky, sia il relativo rapporto dell'ispettore generale.

Tuttavia è improbabile che questa procedura per il via all'impeachment porti alla sua destituzione per via della maggioranza repubblicana al Senato. Tra l'altro, a margine dei lavori al Palazzo di Vetro, lo stesso Trump aveva commentato sicuro di sé poco prima di apprendere la notizia: "Dicono tutti che sarebbe positivo per me in occasione delle elezioni". Il repubblicano, infatti, punta a un secondo mandato di quattro anni nel novembre 2020.