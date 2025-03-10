Soldati sui carri armati durante una recente parata militare in Polonia

Spaventa l’Europa la tetraggine della guerra ibrida russa. Alimenta fobie, nutre idiosincrasie di minacce imminenti e giustifica un’iperbole di spese militari. È dal colpo di mano nemico in Crimea, nel 2014, che i bilanci militari europei lievitano geometricamente, con un’impennata l’anno scorso (+19%) e un’aspettativa di un 2025 che dirotterà in difese quasi 400 miliardi di euro. Il revanscismo dell’Orso sta complicando non poco il quadro: sta alterando vecchi equilibri strategici, dottrine consolidate e posture geopolitiche.

In Germania è scemato il tabù della vis militare: stanno tramontando con un’epoca lo status quo con la Francia; riemergono fantasmi del passato, “minilateralismi” e alleanze circoscritte. Apparentemente coriacea, la Nato si interroga sul ruolo degli Stati Uniti trumpiani nella guerra fredda antirussa, radicata più nel continente europeo che oltreatlantico, declinata con tante sfumature, cangiante nelle articolazioni a seconda della distanza geografica da Mosca. Che ne sarà dei concetti operativi statunitensi d’antan, consustanziali alla vecchia funzione di comandanti dell’Atlantico?

Guarda oggi ai problemi interni e al contenimento della Cina l’America aggranfiata dalla sua trappola di Tucidide: l’Ucraina è una questione marginale, di armamenti da vendere ai contribuenti europei. Una Nato più infrollita senza le certezze dell’iperpotenza statunitense, stringe le maglie lungo la nuova cortina di ferro. Fa evolvere in senso più muscolare l’ordito poliziesco nei cieli est europei; rivisita regole d’ingaggio e irrobustisce meccanismi reattivi, reostatici al variare degli avventurismi russi.

Gli sconfinamenti di jet e droni nemici in Estonia, Polonia e Romania e i sorvoli misteriosi altrove testimoniano di una dinamica escalatoria e di una corsa al riarmo che vede l’Europa velocizzare i piani per una muraglia fra l’Artico e il mar Nero. Scudo e spada si incrociano in scenari che risentono della guerra ucraina, di un insieme di fattori inficianti le superiorità assodate delle forze congiunte e dell’AirSea battle, assorbita oggi da logiche multi-dominio, problematiche nella realizzazione effettiva, perché nel teatro europeo la Russia ha steso un arco d’acciaio, declinato secondo i canoni della strategia asimmetrica d’interdizione d’area del suo pensiero classico.

Una barriera anti-accesso eretta a difesa delle marche di frontiera federali, con un mix di missili anti-superficie e anti-nave, batterie antiaeree, vettori ipersonici e un florilegio di droni, sintesi perfetta del malinteso totale con l’Occidente, dopo i tanti appelli caduti nel vuoto, dal Kosovo in poi. Dal suo punto di vista, Mosca sta combattendo su più fronti per incrinare la solidità del cordone sanitario nemico eretto al confine occidentale della Federazione. E, lungo l’istmo che corre fra il Mar Baltico e il mar Nero, la Bielorussia gioca per lei un ruolo centrale, puntellata da tecnologie a raggio intermedio e dall’estensione protettiva dell’ombrello nucleare. Siamo in un enorme cuscinetto, esteso per oltre duecentomila chilometri quadrati, frangiflutto fra l’Ucraina, a sud, e le repubbliche baltiche, a nord. Qui, l’alleanza con Minsk attenua per Mosca l’isolamento dell’exclave di Kaliningrad, in un Baltico che con l’estensione dell’Alleanza atlantica a Svezia e Finlandia è scivolato nell’imperio occidentale. Siccome la frontiera russo-bielorussa corre ad appena 400 chilometri dalla capitale moscovita, il Cremlino considera la Bielorussia come un prolungamento naturale del suo spazio strategico. Citato dalla rivista militare Raids, l’esperto Dimitri Trenin osserva acutamente: «contrariamente all’Ucraina, la Bielorussia è ubicata lungo l’asse strategico principale dell’Europa, sulla strada Berlino-Mosca». Di fronte al continuo rafforzamento delle infrastrutture della Nato alle frontiere federali, la reazione moscovita appare oggi meno indecifrabile e suggerisce forse che la retorica muscolare conviene meno della diplomazia distensiva, a partire dall’Ucraina e dal superamento delle origini di quella guerra.