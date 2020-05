Sale la tensione a Hong Kong in attesa delle proteste programmate per domani pomeriggio, la prima mattinata in Italia - Ansa

COMMENTA E CONDIVIDI











Hong Kong si mobilita. Scende in piazza. Ed è pronta a fare il bis domani. Nel mirino la legge in discussione alla sessione parlamentare di Pechino sulla sicurezza nazionale, destinata a incidere profondamente nella vita dell'ex colonia britannica: con blitz improvvisati, piccoli gruppi si sono presentati, soprattutto nei centri commerciali, mostrando cartelloni, scandendo slogan e cantando canzoni, in base a quanto riferito dai media locali. Per domani, invece, sono attese manifestazioni organizzate sui social network usando i canali di Telegram. Malgrado le regole sul distanziamento per contenere la pandemia del Covid-19, uno dei punti principali di ritrovo sarà l'isola di Hong Kong. Vari gruppi hanno invitato all'azione pacifica e congiunta per le strade della città contro la stretta di Pechino.

Joshua Wong, uno dei leader della rivolta giovanile di Hong Kong ha condannato la nuova bozza di legge sulla sicurezza elaborata dal Parlamento di Pechino - Ansa

La chiamata alla mobilitazione è anche rivolta agli “audaci” pronti a confrontarsi con la polizia, in prima linea. Una marcia è in programma sull'isola di Hong Kong alle 13 locali (le 7 in Italia) per mostrare alla comunità internazionale che gli “hongkonger” hanno ferma determinazione nella lotta per la democrazia. I dimostranti si raduneranno in due punti di partenza: il grande magazzino SOGO a Causeway Bay e il Southorn Playground di Wanchai. Il Civil Human Rights Front, il gruppo alla base di molte delle proteste pacifiche di massa del 2019, ha invitato a dare sostegno alle «azioni imminenti», nonostante non siano state rivelate. «Speriamo che quando il gruppo farà l'annuncio si possano poi presentare più di 2 milioni di persone», ha spiegato un comunicato. Prevista la partecipazione anche dell'attivvista Joshua Wong.