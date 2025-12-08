Jimmy "Barbecue" Cherizier, boss haitiano - Reuters

Il governo americano ha messo una taglia da cinque milioni di dollari sulla testa di Jimmy Cherizier, detto “Barbecue”, super boss di una delle gang che tengono in ostaggio Haiti, considerato un pericoloso e spietato criminale. Cherizier, 48 anni, ex poliziotto e figura di spicco di Viv Ansanm, considerata dagli Stati Uniti come organizzazione terroristica, è accusato di aver trasferito fondi dalla diaspora haitiana negli Stati Uniti per finanziare le attività della formazione paramilitare, inclusi stipendi e acquisto di armi.

Cherizier, che in passato era già stato sanzionato da Washington, vivrebbe attualmente ad Haiti ma la sua influenza anche in America, in particolare in Texas, resta forte. Gli sono stati attribuiti omicidi e stupri su haitiani. Il soprannome “Barbecue” ha un'origine inquietante: deriverebbe dal fatto che durante alcuni massacri Cherizier abbia scelto di bruciare le abitazioni senza lasciar uscire le persone, assistendo alla loro atroce morte.

