Uno degli edifici distrutti a Kharkiv

Nella 62esima giornata della guerra in Ucraina la Russia ha avvertito il mondo di non sottovalutare i rischi di una guerra nucleare e ha fatto sapere che le armi date dall’Occidente a Kiev saranno considerate obiettivi legittimi da Mosca. A tal proposito il ministero della Difesa russo ha affermato che i suoi missili ad alta precisione hanno distrutto sei strutture che alimentavano le ferrovie utilizzate per consegnare armi straniere alle forze ucraine nella regione orientale del Donbass.



Intanto gli Stati Uniti si sono impegnati a consegnare 713 milioni di dollari in nuovi aiuti per l’Ucraina, mentre il ministro degli Esteri di Kiev Kuleba ha sostenuto che Mosca sente il pericolo di una sconfitta nella guerra.

Mentre da Mosca il ministro degli Esteri russo Lavrov ha lasciato intravedere scenari oscuri: "Il pericolo di un terzo conflitto mondiale è reale".

L'accusa alla Nato è di combattere una "proxy war" in Ucraina, attraverso la fornitura di armi. Poi l'attacco a Kiev, che fingerebbe di discutere ai negoziati, sottolineando che la Russia vuole procedere coi colloqui. "In Ucraina si decide il destino dell'Europa, della sicurezza globale e del sistema democratico", è la risposta indiretta di Zelensky.



Oggi a Mosca arriva il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres.

Previsto anche un summit del Pentagono nella base di Ramstein in Germania: hanno aderito oltre 20 Paesi alleati, tra cui l'Italia. Secondo gli Usa, l'Ucraina potrebbe vincere la guerra, l'obiettivo è vedere la Russia "indebolita" al punto che non possa lanciare nuove offensive.

Fallito l'ennesimo corridoio umanitario per evacuare l'acciaieria a Mariupol, dove intanto sarebbe stata scoperta una terza fossa comune. Sale la tensione anche in Transnistria, l’enclave russa in Moldavia.

In Ucraina si ricorda oggi il 36esimo anniversario del disastro della centrale nucleare di Chernobyl.



Nel 36esimo anniversario del disastro nucleare di Chernobyl una donna accende delle candele al Memoriale - Reuters









Come si muovono gli eserciti russo e ucraino sul campo: gli attacchi

Le forze russe hanno intensificato gli attacchi nell'Est e nel Sud dell'Ucraina: oltre ad aver attaccato la città di Zaporizhzhia, nel 62esimo giorno della guerra, secondo le autorità di Kiev l'offensiva russa è ora attiva anche nel Donetsk, sulle città di Kramatorsk e Sloviansk, e su Kryvyi Rih nella regione di Kherson. Secondo lo Stato maggiore dell'esercito ucraino, ci sono stati anche attacchi respinti dalla resistenza nell'Est, e in particolare è stato bloccato un avanzamento verso Mykolaiv.

Sul lato opposto, in Russia il villaggio di Golovchino nella regione russa di Belgorod è stato nuovamente colpito da bombe arrivate dal territorio ucraino. Lo ha riferito il governatore della regione Vyacheslav Gladkov citato dall'agenzia russa Interfax. "Diversi edifici non residenziali e quattro case sono stati danneggiati. Non ci sono vittime civili", ha scritto Gladkov su Telegram. I villaggi di Nekhoteyevka e Zhuravlyovka nel distretto di Belgorodsky sono stati attaccati ieri dal territorio dell'Ucraina, due i civili rimasti feriti.