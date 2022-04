Reuters

Nuovo corridoio umanitario per donne e bambini da Mariupol. Su Telegram la vice premier ucraina Irina Vereschuk lo ha annunciato ancora una volta, nonostante i ripetuti tentativi di apertura dei corridoi siano finora falliti perché la tregua è stata spesso violata.



Nel 59esimo giorno della guerra in Ucraina il generale russo Minnekayev ha detto che Mosca punta a conquistare il Donbass, collegare il territrio alla Crimea e catturare l’intero sud del paese fino alla Transnistria. Secondo uomini vicini a Putin ci sarebbero due opzioni per la fine della guerra: l’altra prevede che l’offensiva russa si fermi a Nord-Est.

Lo stato maggiore dell’Ucraina ha affermato che le forze russe hanno aumentato gli attacchi lungo l’intera linea del fronte nell’est del paese e stanno cercando di organizzare un’offensiva nella regione di Kharkiv. Intanto nell’acciaieria Azovstal a Mariupol i combattenti del Battaglione Azov resistono. Ma le forze russe hanno ormai conquistato gran parte del porto ucraino.



Intanto alla periferia di Mariupol è stata scoperta una nuova fossa comune. Nel villaggio di Vynohradne potrebbero essere sepolti oltre 1.000 cadaveri.



Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, a Kiev la prossima settimana per incontrare il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, dopo aver visto l'omologo russo Vladimir Putin. Zelensky ha affermato che i partner occidentali hanno finalmente iniziato a fornire a Kiev le armi di cui ha davvero bisogno. "Siamo stati ascoltati finalmente" e l'Ucraina sta ricevendo "esattamente quello che abbiamo chiesto", ha detto in un videomessaggio.



Un membro dell'equipaggio morto, 27 dispersi e 396 tratti in salvo dalla Moskva, l'ammiraglia della flotta russa del mar Nero colpita da missili ucraini il 13 aprile al largo di Odessa e affondata. È il bilancio fornito dal ministero della Difesa russo.