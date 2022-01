Lo skyline della capitale indonesiana Giacarta - Ansa

Il Parlamento indonesiano ha dato il via libera al trasferimento della capitale amministrativa, da Giacarta a una nuova città costruita da zero nell'isola del Borneo. Il presidente, Joko Widodo, ha deciso che la nuova capitale si chiamerà Nusantara, tradotto come "arcipelago", la parola con cui gli indonesiani di solito si riferiscono all'intero Paese Il trasferimento della capitale, che conta attualmente 10,5 milioni di abitanti è stato un progetto ricorrente dei vari governi indonesiani, fin dai tempi di Sukarno, che propose la città di Palangkaraya, sempre nel Borneo. Anche se è in costruzione una diga, Giacarta, che già si trova per il 40% sotto il livello del mare, affonda a una media di circa 7,5 centimetri all'anno.

Il governo indonesiano aveva annunciato nell'aprile 2019 il piano per spostare la capitale, che si trova a Giava e conta oltre 10milioni di abitanti, in una località più idonea: la costruzione avrebbe dovuto iniziare alla fine del 2020, ma è stata posticipata a causa della pandemia di Covid-19, di cui l'Indonesia è stato il Paese più colpito nel sud-est asiatico (oltre 4,2 milioni di casi e 144mila morti). Lo sviluppo della nuova città beneficerà in un primo periodo fino al 2024 di fondi dedicati alla ripresa economica dopo la pandemia.