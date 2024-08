La polizia ha subito circondato la zona dell'attacco a Solingen - Ansa

Torna in Germania l’incubo terrorismo. A Solingen, cittadina nel cuore del land del Nord-Reno Vestfalia, ovest della Germania un uomo armato di coltello ha aggredito numerosi spettatori di un concerto in programma per le celebrazioni del 650esimo anniversario della fondazione della città. L’uomo ha accoltellato e ucciso tre persone e ferito altre 8, di cui 5 in grave condizioni. Secondo le prime ricostruzioni della polizia, l’aggressione è avvenuta poco prima delle 22 di venerdì. Alcuni testimoni alle tv e ai media tedeschi hanno raccontato di aver visto un uomo, che sembrava arabo, impugnare il coltello e colpire a caso alcuni passanti a Fronhof, una piazza del mercato nel centro di Solingen dove c'è un palco per la musica dal vivo, allestito in occasione del Festival.

Molti visitatori sono rimasti sotto shock. Un testimone che si trovava a pochi metri dalla scena ha raccontato al "Solinger Tageblatt" che "sul palco stavano suonando i Suprafon di Suzan Köcher. All'improvviso, l'uomo ha capito dall'espressione del volto della cantante che qualcosa non andava. E poi, ha detto, " una persona è caduta a un metro da me. All'inizio ho pensato che si trattasse di un ubriaco. Ma quando mi sono girato, ho visto altre persone stese a terra e diverse pozze di sangue".

L’attentatore è riuscito a fuggire. „Non c'è ancora un identikit e al momento non abbiamo indizi su dove si trovi l'aggressore“, lo ha riferito la polizia, invitando i cittadini che notano qualcosa di sospetto a non agire di propria iniziativa, ma chiamare il numero di emergenza. L'aggressore, come ha spiegato un portavoce del ministero dell'Interno del Nord Reno-Vestfalia, è riuscito a scappare sfruttando il panico generato dall'attacco con coltello ed è ancora in fuga. Secondo l'agenzia di stampa Dpa, alle ricerche partecipano anche le unità speciali. Secondo le prime dichiarazioni della polizia si tratterebbe di un attentato terroristico: “L'aggressore ha pugnalato persone a caso con un coltello, e le ha pugnalate al collo per uccidere oiù persone possibile. Ecco perché attualmente presupponiamo un attacco terroristico”, ha detto a Bild l'ispettore capo Sascha Kresta, portavoce della polizia di Wuppertal.

Almeno quattro le persone ancora in gravi condizioni dopo il ricovero in ospedale - Ansa



La città di Solingen è praticamente bloccata e sotto il controllo delle forze dell’ordine, posti di bölocco a tutte le strade d’accesso e di uscita della città, la zona in cui si svolge il Festival, che è stato sospeso, completamente transennata. Controlli anche alla stazione dei treni. "A Solingen siamo tutti in stato di shock, orrore e grande tristezza. Volevamo festeggiare insieme l'anniversario della nostra città e ora dobbiamo piangere i morti e i feriti". Lo ha scritto il sindaco di Solingen, Tim Kurzbach, in un messaggio sui social media. "Il fatto che ci sia stato un attacco alla nostra città mi strazia il cuore“.

La caccia all’uomo da parte della polizia potrebbe essere molto lunga e difficoltosa: il presunto attentatore è fuggito mentre per le strade della città c’erano oltre 75mila persone, individuarlo sarà molto difficile.