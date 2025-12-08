Ansa

Vietare l'uso dei social ai minori di sedici anni: è una proposta che divide ma che comincia ad essere sostenuta da persone con sensibilità diverse in Germania.

Il primo a parlarne è stato il presidente dello Schleswig-Holstein Daniel Guenther, della Cdu, ma oggi si dice a favore anche il verde Cem Oezdemir, ex ministro federale dell'agricoltura e possibile futuro presidente del Baden-Wuerttemberg. Per Guenther i social rappresentano l'accesso a "odio e furia, pressione psicologica, bullismo o contenuti dannosi" e che, dunque, un divieto permetterebbe ai ragazzi di crescere "liberi dai social". Anche Oezdemir ha dichiarato all'agenzia di stampa Dpa di condividere un divieto come quello proposto da Gunther: "Non mettiamo dei giovani alla guida senza la patente. C'è la scuola guida e un approccio graduale. Così dovremmo fare anche per i social media".

A chi sostiene che sarebbe difficile effettuare un controllo, il politico verde ribatte che si tratta solo di una questione di volontà politica: "Allora dovremmo anche liberalizzare il consumo di alcol. Eppure, nessuna persona di buon senso vuole che i bambini possano bere alcol".

A favore sino ad oggi si sono espresse sia la ministra federale della cultura Karin Prien, che prima di passare al governo federale era ministra in quello locale guidato proprio da Guenther, e la ministra della Giustizia Stefanie Hubig, della Socialdemocrazia. Perplessi al contrario sono gli insegnanti che considerano la proposta del divieto "del tutto irrealistica. Facebook, Instagram e TikTok fanno parte di una realtà in cui i giovani devono imparare a trovare la propria strada. I divieti non aiutano", ha dichiarato Stefan Duell, il presidente dell'Associazione di rappresentanza degli insegnanti.